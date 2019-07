Sachen gibt es . . . WN-Leser Jürgen Gerhard bemerkte am Montag, wie ein braunes Huhn gemächlichen Schrittes über den Buckenkamp marschierte. Im Schlepptau einen BMW . Der Fahrer hatte das Huhn wohl rechtzeitig bemerkt und fuhr langsam hinterher. „Offenbar wurde es dem Huhn nach einiger Zeit aber doch zu stressig, denn es bog in Höhe unseres Hauses nach rechts auf den Grünstreifen ab“, schildert der Nottulner und berichtet weiter:

„Was nun, das Huhn einfangen? Einen Versuch war es wert, also hinterher. Doch das Huhn war immer ein Deut schneller, war es doch um einiges jünger als ich. Immer wieder flutschte es mir durch die Hände. Den Hechtsprung à la Boris Becker traute ich mir nun doch nicht mehr zu. Schnell änderte ich meine Taktik und lief hinter dem Huhn her, bis es müde wurde. Dann ein beherzter Griff, und schon hielt ich es in meinen Händen.

Esmeralda, so taufte ich sie, verhielt sich nun ganz ruhig. Zu Hause gab ich ihr etwas Wasser. Meine Frau, die im gegenüberliegenden St.-Elisabeth-Stift ehrenamtlich arbeitet, hatte mir bereits mitgeteilt, dass dort im Park ein Hühnergehege errichtet wird, und so war es auch.

Als ich Esmeralda herüberbrachte und sie ihre Artgenossen erblickte, gackerte sie plötzlich glücklich vor sich hin. Die anderen Hühner begrüßten sie freudig, während ich sie in das Gehege setzte. Ein Zaunpfosten hatte sich offensichtlich gelockert, ich befestigte ihn wieder. Ende gut, alles gut!“