Die Christophorus-Kliniken betreiben das neue Medizinische Zentrum für Erwachsene mit Behinderungen derzeit noch ohne Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Westfalen-Lippe.

Zwar hatte die grundsätzlich schon ihr Okay gegeben. Das galt aber nur für den beantragten Standort Coesfeld. Weil die Räume in Coesfeld noch nicht fertig sind, startete die Einrichtung am 1. Juli zunächst in einem Gebäudeteil am Kliniken-Standort Nottuln. Und für diesen fehlt noch eine Zulassung.

„Wir prüfen gerade, ob diese erteilt werden kann“, berichtete KV-Sprecherin Vanessa Pudlo auf Nachfrage unserer Zeitung. Da es sich um „einen offenen Vorgang“ handele, mit dem der Zulassungsausschuss befasst sei, wollte sie sich zu den Aussichten nicht äußern.

Kliniken-Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies bleibt indes gelassen. „Das ist ein ganz normaler Vorgang“, hebt er hervor. „Wir gucken auf die Patienten.“ Und deshalb werde der Betrieb in Nottuln auch aufrechterhalten. „Patienten, die einbestellt wurden, werden auch behandelt.“

Das Risiko, möglicherweise Kosten nicht erstattet zu bekommen, trügen die Christophorus-Kliniken. Er ist aber optimistisch, dass die Genehmigung für Nottuln als Interims-Standort noch erteilt wird.

Später – der genaue Termin steht noch nicht fest – zieht die Einrichtung dann sowieso nach Coesfeld um.