Wegen der großen Sommerhitze hat die Gemeindeverwaltung Nottuln am Donnerstag (25. Juli) bereits um 12.30 Uhr die Büros geschlossen. Am Donnerstagmorgen hatte Bürgermeisterin Manuela Mahnke die frühere Schließung bekannt gegeben.

Die Maßnahme erfolge in Absprache und mit Zustimmung des Personalrates aus Fürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erläuterte die Bürgermeisterin. Bereits am Mittwoch habe in mehreren Büros eine Temperatur von 34 Grad Celsius geherrscht. Für den Donnerstag sei mit weiter steigenden Temperaturen zu rechnen.

Da die Gemeindeverwaltung in historischen Gebäuden untergebracht sei, gebe es leider kleine Klimaanlage, so die Bürgermeisterin. Betroffen von der vorzeitigen Schließung waren alle Gebäude der Gemeindeverwaltung im Ortskern, auch das Sozialamt und auch die Büros der Gemeindewerke in der Stiftsstraße.

Die Bürgermeisterin bat die Bürger um Verständnis. In den vergangenen Tagen habe man bemerkt, dass der Kundenverkehr stark zurückgegangen sei. „Die Leute vermeiden es bei dieser Hitze, das Haus zu verlassen“, so die Bürgermeisterin. Von daher sei die Gemeindeverwaltung zuversichtlich, dass die nachmittägliche Schließung der Rathausbüros auf Verständnis trifft. Für dringende Fälle stehe wie an den Wochenenden der Bereitschaftsdienst zur Verfügung, auch der Bereitschaftsdienst des Wasserwerkes.

Übrigens: Der halbe freie Tag wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht geschenkt. „Alle müssen entweder Überstunden abbauen oder die Arbeitszeit nachholen“, sagte Manuela Mahnke.

Und ebenfalls übrigens: Das Nottulner Wellenfreibad mit seinen herrlichen Fluten bleibt natürlich geöffnet.