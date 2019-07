Zum ersten Mal bietet der Gemeindeelternrat Havixbeck in diesem Jahr die aus den Herbst- und Osterferien bekannte „Ferienoase“ auch in den Sommerferien an. Das Angebot findet in den letzten drei Ferienwochen (5. bis 23. August) jeweils von montags bis freitags statt. Treffpunkt ist die Zweifachsporthalle an der Anne-Frank-Gesamtschule.

Es sind noch Plätze frei. Der Besuch der Ferienoase kann von 8 bis 16 Uhr oder auch nur von 9 bis 14 Uhr gebucht werden. Anmeldungen sind täglich flexibel möglich. Das Angebot kostet pro Tag 10 Euro für die lange Zeit und 8 Euro für die kurze Zeit. Mit der Ferienoase bietet der Gemeindeelternrat für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Programm. Es besteht aus Thementagen und Gruppenphasen.

Die Betreuer sind Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, die in Vereinen, zum Beispiel dem Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck, bei den Messdienern und in der KJG, Erfahrungen bei der Kinderbetreuung gesammelt haben. Geboten wird eine gute Mischung aus kreativen, sportlichen und spielerischen Aktivitäten. Dabei wollen sich die Betreuer an den Interessen der Kinder orientieren.

Anmeldungen nimmt der Gemeindeelternrat per E-Mail entgegen: gemeindeelternrat-havixbeck@web.de.