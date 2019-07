Leider immer noch nicht heiß genug . . .

Alle reden über das Wetter, genauer gesagt, über den wohl heißesten Tag des Jahres – und beklagen sich. Nächtliche Schlafprobleme, Antriebslosigkeit am Arbeitsplatz, verschwitzte Kleidung, Hitzepickel im Gesicht oder sonstwo. Gibt es denn nichts Positives an dieser Sahara-Hitze?

Nun, das Einschalten des Küchenherds kann man sich sparen. Und damit auch Energie. Bei diesen Temperaturen lässt sich doch ein Spiegelei auf der Motorhaube eines Autos braten, oder? Kennt man doch aus diversen Internetvideos. Aber reichte die Nottulner Hitze gestern wirklich dafür aus? Die Redaktion wollte es genau wissen.

Um eines gleich vorweg zu sagen: Das mit dem Braten eines Spiegeleis auf der Motorhaube hat leider nicht geklappt. Keiner der Kollegen wollte dafür sein automobiles Blech zur Verfügung stellen. „Bangebüxen“ hätten sie wohl bei der „Plattdeutschen Viertelstunde“ in Schapdetten dazu gesagt.

Also dann doch die Bratpfanne. Zum Einsatz kommt eine leichte, Ein-Personen-Aluminium-Pfanne (die schwere gusseiserne hat der Haushaltsvorstand leider nicht rausgerückt).

Weil Kochen nicht nur etwas mit Können, sondern auch mit Geduld zu tun hat, wird die Pfanne bereits um 10 Uhr in die Sonne gestellt. Da zeigt das Thermometer nur schlappe 28 Grad an.

Doch auf die Sonne ist Verlass. Tatsächlich wird um 15 Uhr die 50-Grad-Marke erreicht. Aber ist das wirklich genug, um ein Spiegelei zuzubereiten?

Um 15.30 Uhr kommt das Ei in die Pfanne. Foto: Hugo Schmidt

Um 15.30 Uhr wird schließlich zur Tat geschritten. Das Thermometer zeigt zu diesem Zeitpunkt ca. 53 Grad an. „Circa“ deshalb, weil die Skala nur bis 50 geht.

Mit Schwung wird das Ei am Pfannenrand aufgeschlagen, der Inhalt ergießt sich in das Rund. Leider geht der Dotter dabei auseinander. Ein Schönheitsfehler, sorry!

Und dann – passiert leider überhaupt nichts. Kein Brutzeln, wie man es von zu Hause gewohnt ist. Keine Aromen, die sich im Aufwind der Hitze den Weg in Nase und Rachen suchen. Still ruht der Ei-See.

Um 17 Uhr ist klar: Daraus wird kein Spiegelei mehr. Foto: Ludger Warnke

Kochen erfordert Geduld. Eineinhalb Stunden später folgt die nächste Kontrolle: Die Ei-Masse ist halb eingetrocknet, aber von einem richtigen Spiegelei ist nichts zu sehen. Schade. Experiment missglückt.

Und dann abends noch die Kritik: „Wieso bringst du eine schmutzige Pfanne von der Arbeit mit?“

Tja, diese Affenhitze ist wirklich für nichts zu gebrauchen – nicht mal für dumme Ideen . . .