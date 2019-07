Sieben von zehn Pflegebedürftigen werden Zuhause gepflegt. Und die Anzahl pflegebedürftiger Menschen wird in den nächsten Jahren noch deutlich steigen. Frauen und Männer, die ihre Familienangehörigen pflegen, stehen dabei häufig vor großen Herausforderungen. An sie richtet sich ein gemeinsames Angebot der Christophorus-Kliniken und der Klinik am Schlossgarten: ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige. Hier stehen die pflegenden Angehörigen einmal selbst im Mittelpunkt. Gemeinsam können die Teilnehmer Kraft und Energie tanken für die häusliche Pflegesituation und sich gleichzeitig untereinander mit ihren Erfahrungen austauschen. Das Treffen findet jeden zweiten Montag im Monat statt. Die beiden Organisatorinnen des Treffens sind Marie Hölker, Geriatrische Pflegefachkraft in den Christophorus-Kliniken in Nottuln, und Julia-Maria Schulte-Bockholt, Fachpflegerin für psychiatrische Pflege und Pflegetrainerin der Klinik am Schlossgarten. Beide begleiten das Treffen und führen in der ersten Viertelstunde zunächst in ein bestimmtes Thema ein. Danach können sich die Teilnehmer in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen austauschen.

Es ist für die Teilnehmer kostenlos und unabhängig von deren Kranken- oder Pflegeversicherung. Das nächste Treffen findet am 12. August (und dann immer jeden zweiten Montag im Monat) von 14.30 bis 16 Uhr in der Klinik am Schlossgarten, Uphovener Weg 5, im Erdgeschoss statt. Anmeldungen und weitere Informationen unter ✆ 0 25 02/2 20-4 77 44 oder ✆ 0 25 02/ 2 20-4 78 68.