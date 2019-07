Rück-Umzug eine „sehr gute Lösung“

Nottuln -

Zusammen mit Schulleiterin Brigitte Siehoff, Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau und Gregor Twilling, Leiter der Schul- und Kulturabteilung des Kreises Coesfeld, hat Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr am Freitag noch einmal die „Baustelle Steverschule“ in Nottuln in Augenschein genommen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die wesentlichen Arbeiten bis zum Beginn des neuen Schuljahres fertig haben werden, damit der „Rück-Umzug‘ der Schule von Lüdinghausen wieder nach Nottuln und auch der Schulbeginn starten kann“, erklärte der Landrat.