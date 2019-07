Engagement verdient Anerkennung

Der Johann-Conrad-Schlaun-Preis 2019 wird am 31. August (Samstag) im Rahmen einer Festveranstaltung an die Daruper Landpartie vergeben. Die Preisverleihung (Skulptur und Ehrenurkunde) mit geladenen Gästen beginnt um 11 Uhr in der Alten Amtmannei am Joseph-Moehlen-Platz. Die Laudatio auf den Preisträger hält der Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Linnemann. Er ist unter anderem Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU; Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschland sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Bereich Wirtschaft, Mittelstand und Tourismus. Moderiert wird die Preisverleihung von Dr. Norbert Tiemann. Die musikalische Gestaltung erfolgt durch „Rosewood & Rhythm“, das bekannte Mallet-Ensemble von Wolfgang Fuchs aus Nottuln.