Über 60 Aussteller dabei

Die Malerei nimmt einen breiten Raum ein, zu sehen sind aber auch Skulpturen und Objekte aus Holz, Bronze oder Speckstein, Fotografien, Installationen, Filz- und Klöppelarbeiten, Keramiken und vieles mehr. Tradition hat mittlerweile auch eine kleine kulturhistorische Ausstellung mit lokalem Bezug. In diesem Jahr haben Axel Köhler und Johann Bross eine Dokumentation über „Hausschlachtungen in alter Zeit“ erstellt, die in der Remise Gehrmann zu sehen sein wird.

Freuen dürfen sich die Besucher außerdem auf ein kulturelles Rahmenprogramm mit Musik und Lesung, das ebenso wie sämtliche Ausstellungen kostenlos besucht werden kann. Damit unterstreicht die Daruper Landpartie ihren nicht-kommerziellen Charakter, ebenso mit der Tatsache, dass es sich ausdrücklich um keine Verkaufsausstellung handelt. Die Freude an und die Auseinandersetzung mit der Kunst stehen klar im Vordergrund und natürlich der Austausch mit anderen Kulturfreunden sowie den Künstlern, die in der Regel an beiden Tagen vor Ort sind.

Sämtliche Ausstellungsorte sind so gewählt, dass sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut zu erreichen sind. Wer sich kutschieren lassen möchte, kann bei Heinz Gerding und Ludger Messing zusteigen, die mit Pferdekutschen durchs Dorf fahren. Für Verpflegung ist natürlich ebenfalls gesorgt. Veranstaltet und organisiert wird die Landpartie seit ihrer Premiere im Jahr 2007 von einer Gruppe Ehrenamtlicher, die sich den Namen „Rat der Daruper Landpartie“ gegeben hat. Fehlen nur noch die Veranstaltungszeiten. Am Samstag (24. August) sind alle Interessierten von 13 bis 18 Uhr willkommen, am Sonntag (25. August) in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Zahlreiche weitere Informationen gibt es auch online.