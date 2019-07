„Wir brauchen mehr Platz“

Wenn Jürgen Hille und Sandra Kassenböhmer über die Pläne für das neue Tierheim sprechen, zeigt sich eine Mischung aus Vorfreude und Erleichterung in ihren Gesichtern. „Wir haben rund drei Jahre nach einem passenden Grundstück gesucht und sind nun endlich dank der enormen Hilfe der Stadt Coesfeld fündig geworden“, freut sich die Nottulnerin, die Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Coesfeld, Dülmen und Umgebung ist. 7500 Qua­dratmeter Fläche hat das neue Grundstück. Darauf soll nicht nur das neue, rund 750 Quadratmeter große Tierheim entstehen, es sind auch reichlich Auslaufflächen für die Tiere geplant.

Das künftige Areal befindet sich im Letter Bruch, in der Nähe des ehemaligen Manöverwaldes der Kaserne, erklärt der 1. Vorsitzende des Vereins, Jürgen Hille. „Wir stellen uns einen eingeschossigen Baukörper vor mit dem Verwaltungstrakt, also Büros und Empfang, in der Mitte. Rechts davon soll sich der Vermittlungsbereich, links davon die Kranken- und Quarantänestation erstrecken, die für Besucherinnen und Besucher nicht zugänglich ist.“

In den Flügeln zu beiden Seiten soll sich jeweils mittig ein Versorgungstrakt mit Lager, Küche und Wäscheraum befinden, ergänzt Sandra Kassenböhmer. „So können die Mitarbeiter zentral die Hunde und Kleintiere auf der vorderen und die Katzen im hinteren Bereich versorgen.“ Die dadurch entstehenden kurzen Wege tragen zur Optimierung der Arbeitsabläufe bei.

„Es wird auch keine Gitterzwinger mehr geben für die Hunde, sondern einen geschlossenen Raum mit einer Tür, in den sich die Tiere zurückziehen können“, erklärt die Nottulnerin. Nach vorne, zum Auslauf hin, wird es eine Hundeklappe geben und ein Glasfenster. Zudem werden alle Ausläufe überdacht. Auch für die Kleintiere wird es reichlich Platz zum Toben im Freien geben. Beim Bau des Tierheims wird der Verein durch den Deutschen Tierschutzbund begleitet.

Die Entscheidung, das vorhandene Tierheim im Stripperhook in Lette nicht zu sanieren, sondern ein neues zu bauen, war relativ schnell klar, erinnert sich Jürgen Hille. „Wir konnten dieses Grundstück nicht kaufen, aber unser Eigenkapital, das durch Spenden und Erbschaften entstanden ist, in ein gemietetes Objekt zu stecken, kam für uns auch nicht infrage. Also haben wir uns auf die Suche gemacht. Allein schon wegen der Vorgaben zur Geräuschemission war es nicht ganz einfach. Unsere Aufgaben wachsen stetig, wir brauchen einfach mehr Platz.“

Seit 1992 gibt es das Tierheim, ursprünglich war es eine Hühnerfarm. „Wir brauchen eine Zukunft für Mensch und Tier. Und das künftige Heim wird den neuesten Standards entsprechen.“

Aktuell nimmt der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung rund 900 Tiere im Jahr auf, von Fundtieren über beschlagnahmte Tiere bis hin zu den klassischen Vermittlungsfällen, wie Sandra Kassenböhmer erklärt: „Im Schnitt sind es stationär rund 100 Tiere, die sich hier aufhalten. Von der Wüstenrennmaus bis zur Deutschen Dogge.“ Sechs Mitarbeiter tragen dafür Sorge, dass es den Tieren gut geht. „Der Personalspiegel wie auch die Anzahl der Tiere wird sich im neuen Gebäude zunächst nicht ändern.“

Rund zwei Jahre Planungs- und Bauzeit sind vorgesehen, zunächst wird das Grundstück vermessen. „Wir möchten gerne möglichst klimaneu­tral bauen“, betont Kassenböhmer. So denke man etwa über Erdwärme nach – wenn es die Finanzen zulassen. „Artenschutz hört für uns nicht bei den Haustieren auf. Wir wollen so wenig wie möglich in die Natur eingreifen.“