Zurzeit gibt´s keine Sorgenkinder

So sei zu erwarten, dass im Ortsteil Nottuln auf Dauer insgesamt zwei Klassen mehr an den beiden Grundschulen unterrichtet werden, erklärte Beigeordnete Doris Block . Heute sind es in den vier Jahrgängen 20 Klassen, zukünftig sollen es 22 werden. Auf Nachfrage von Arndt Rutenbeck ( CDU ), ob das nicht auch mit einem größeren Raumbedarf einhergehe, bestätigte sie, dass „wir dieses Thema „im Hinterkopf haben“. Für das kommende Schuljahr sind in der Martinus-Schule für den ersten Jahrgang 66 Schüler angemeldet, es werden drei Klassen gebildet. In der Astrid-Lindgren-Schule sind es 42 Schüler, die auf zwei Klassen verteilt werden.

Die Marienschule in Appelhülsen entwickele sich „gut und stetig“, fasste Doris Block zusammen. Für das kommende Schuljahr sind 53 Kinder neu angemeldet (zwei Klassen). Überwiegend werde die Schule in den folgenden Jahren zwei- bis zweieinhalbzügig sein.

Auch die Sebastian-Grundschule in Darup stehe gut da, freute sich die Beigeordnete. Für das kommende Schuljahr sind 24 Kinder neu angemeldet worden, sodass die Gesamtschülerzahl bei 99 liegt. Die notwendigen 92 Schüler zum Erhalt einer eigenständigen Grundschule würden zwar laut Prognose in den Schuljahren 2020/21 und 2021/22 nicht ganz erreicht, die Prognose erfasse allerdings nicht Schüler von außerhalb. Heute schon gingen viele Schapdettener Kinder nach Darup, damit rechne man auch in Zukunft. Ab dem Schuljahr 2022/23 geht es dann aufwärts bis zu einer Größe von 103 Kindern (Schuljahr 2024/25).

Die Liebfrauenschule, im kommenden Schuljahr dreizügig, werde auf Dauer vierzügig sein, erklärte Doris Block. Dass es in diesem Jahr mit 75 Schülern nur drei Klassen gebe, habe er angesichts der Geburtenentwicklung erwartet, sagte Schulleiter Heinrich Willenborg . Die von der Verwaltung prognostizierten 94 Schüler seien möglicherweise ein Rechenfehler, vermutete Doris Block.

Das Rupert-Neudeck-Gymnasium (RNG) bekommt im nächsten Schuljahr 46 neue Fünftklässler und bildet zwei Klassen. Die Prognosen zeigen, dass die Zahl der Schüler im fünften Jahrgang sich in den nächsten Jahren um die 60 bewegen wird. In der Einführungsphase braucht man mindestens 42 Schüler. Diese Zahl wird im kommenden Schuljahr mit 54 Jugendlichen klar erreicht, ist nur für 2021/22 einmal kurzzeitig drunter (40). „Ein Ausrutscher“, wie Doris Block anmerkte.

Die Übergangsquote von den Grund- in die weiterführenden Schulen – ein Dauerthema für den Schulstandort Nottuln – liegt weiter bei rund 40 Prozent (Liebfrauenschule) bzw. 30 Prozent (RNG). Gerade im Blick auf die Appelhülsener Schüler müsste sich angesichts der neuen regulären Busverbindung nach Nottuln doch etwas tun, meinte Georg Schulze-Bisping (CDU). Man sei an diesem Thema dran, bestätigten die Schulleiter Holger Siegler für das RNG und Heinrich Willenborg.