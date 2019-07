Mut, Hoffnung, Gottvertrauen

Die prächtig blühenden Sonnenblumen am Rande eines Maisfeldes in der Bauerschaft Horst haben schon viele Radfahrer und Spaziergänger bewundert. Sie sind eine echte Augenweide, steigern den Erholungswert für Menschen und werden auch von Insekten vielfältig genutzt. Vor allem sind diese Sonnenblumen jedoch Bestandteil einer Aktion der Kolpingsfamilie Nottuln. Aus Anlass des Jubiläums 160 Jahre Kolping-Diözesanverband Münster möchte die Kolpingsfamilie mindestens 160 Sonnenblumen an Menschen verschenken und ihnen damit eine Freude bereiten. Zur Auftaktveranstaltung ihrer Aktion trafen sich am Samstagnachmittag Mitglieder der Kolpingsfamilie Nottuln in der Bauerschaft Horst am Rande des Maisfeldes, um die ersten Sonnenblumen zu schneiden.

Dass der Kolping-Diözesanverband tatsächlich 160 Jahre alt ist, belegt eine vom 14. Januar 1859 datierte Eintragung in das damalige kirchliche Amtsblatt. Und aus Anlass des 160-jährigen Bestehens gibt es verschiedene Aktionen. Eine davon ist die Mitmachaktion „160 mal X – mitmachen, mitmischen, miteinander“. Hierbei sind Kolpingsfamilien aufgerufen, eine Mitmach-Aktion vor Ort zu organisieren, bei der die Zahl 160 eine Rolle spielt und Menschen im Mittelpunkt stehen.

Auch die Kolpingsfamilie Nottuln hat sich eine Aktion ausgedacht. Sie sprach Landwirt Hermann Büssing an, ob er sich vorstellen könne, am Feldrand Samen für rund 300 Sonnenblumen auszusäen. „Sofort war er bereit, diese Aktion zu unterstützen“, berichtet die Kolpingsfamilie erfreut. Überrascht zeigten sich die Kolpingmitglieder, als sie feststellten, dass Hermann Büssing am Rande des Maisfeldes auf 1500 Meter Länge drei Sonnenblumenreihen ausgesät hatte. „Das sind rund 30 000 Sonnenblumen“, so die Kolpingsfamilie. Als Dank für die großartige Unterstützung überreichte Kolpingvorsitzende Ulla Thelen ein Präsent an Hermann Büssing.

Sinn dieser Aktion war und ist es, Menschen eine Freude zu bereiten. Mindestens 160 Sonnenblumen sollen verteilt werden. Ausgesucht werden sie von den Personen, die sich an dieser Aktion beteiligen. Mit den Sonnenblumen werden auch Karten ausgegeben, auf denen folgender Wunsch formuliert ist: „ . . . mit dieser Sonnenblume möchten wir Dir einen in jeder Weise sonnigen Tag wünschen. Auf der Karte steht Mut, Hoffnung oder Gottvertrauen. Das trägt uns in der Kolpingsfamilie, und das möchten wir gerne in diesem Jubiläumsjahr an 160 Menschen in Nottuln weitergeben.“

Mehr als 120 Sonnenblumen wurden bereits von den Nottulner Kolpingmitgliedern eigenhändig geschnitten und auch verteilt. Da derzeit aber viele im Urlaub oder in Ferienlagern sind, wird die Aktion noch bis in die zweite Hälfte der Sommerferien andauern, informiert die Kolpingsfamilie abschließend.