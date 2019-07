Am 24. und 25. August (Samstag und Sonntag) findet wieder die Daruper Landpartie statt. In einer kleinen Serie stellt unsere Zeitung einige der Künstlerinnen und Künstler vor.

„Meine Bilder entwickeln sich zu Landschaften meiner Gedanken, das Spiel mit den Farben und die Freude am Erforschen stehen in meiner Kunst im Vordergrund“, schreibt Gundula Ettmann über ihre Arbeit. Die Billerbeckerin stellt erstmals bei der Daruper Landpartie aus und zeigt auf Hof Schoppmann Malerei und Zeichnungen.

Gundula Ettmann ist gelernte Fotografin, nach ihrer Ausbildung studierte sie Grafik-Design an der Fachhochschule Münster. Sie arbeitete viele Jahre als Grafik-Designerin und erhielt auch einen Lehrauftrag in diesem Fach, den sie bis zu ihrer Pensionierung innehatte. „Um der strengen Form der Grafik, mit der ich es jahrzehntelang beruflich zu tun hatte, etwas Offeneres und Fließenderes entgegenzusetzen, wandte ich mich der freien Malerei zu“, so die Künstlerin, die bereits auf zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen zurückblicken kann.

Sie erweiterte ihre künstlerischen Fähigkeiten durch malerische Studien und Fortbildungen. „Meine Bilderwelt wurde immer weniger bestimmt von der Realität, sondern von der Wiedergabe charakteristischer Linien und Formen, die eine Impression des Dargestellten entstehen ließen“, beschreibt Gundula Ettmann.

Die Zeichnung ist eine weitere ihrer künstlerischen Ausdrucksformen. „Die intensive Betrachtung bildnerischer Formen und die daraus resultierende meditative Reduktion auf das Wesentliche fordern mich heraus. Der Bleistift ist für mich das Mittel, diesem Wunsch nachzukommen. Bestimmt in meinen Gemälden die Farbe die Fläche, so geschieht dies in meinen Zeichnungen durch die Linie.“