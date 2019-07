„Ein freundliches Lächeln kann vieles bewirken“, sagt ein Sprichwort. Einen beeindruckenden Beweis liefern jetzt die Christophorus-Kliniken in Coesfeld. Hier werden Besucher seit diesem Jahr in der Eingangslobby, in den Ambulanzen, vor Intensivstationen und Kreißsälen durch einen Smiley begrüßt. Das lächelnde Gesicht entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als smarter, automatisierter Händedesinfektionsspender. Das freundliche Lächeln dieses eigens für die Christophorus-Kliniken gestalteten Spenders soll Aufmerksamkeit erzeugen und zeigen, dass Händedesinfektion im Krankenhaus wichtig ist und kinderleicht durchgeführt werden kann, berichten die Kliniken. Und der Erfolg gibt dem Konzept Recht: Patienten, Besucher und auch die Kinder der Besucher nutzen die neuen Spender wesentlich häufiger – 20 000 zusätzliche Händedesinfektionen werden nun jeden Monat registriert! „Diese Zahl zeigt, wie wichtig es ist, die Besucher in das Hygienekonzept der Krankenhäuser im Kreis Coesfeld einzubinden“, stellt Prof. von Müller, Chefarzt des Instituts für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene, fest.

Der Förderverein der Christophorus-Kliniken setzt sich nun dafür ein, das erfolgreiche Konzept der lächelnden Spender nun auch an den Klinikstandorten in Nottuln und Dülmen umzusetzen. Getreu dem Motto „Krankenhaushygiene: Eine saubere Sache“ sucht der Förderverein dafür Spender. Ein Gerät kostet rund 1000 Euro. Spender eines kompletten Gerätes können auf Wunsch mit einem Schild namentlich genannt werden.