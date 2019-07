Die heißen Temperaturen in den vergangenen Tagen brachten nicht nur so manchen Nottulner an seine körperliche Belastungsgrenze. Auch die Straßenbäume in der Gemeinde litten und leiden weiterhin unter den extremen Temperaturen.

Der Baubetriebshof der Gemeinde war und ist daher bemüht, die Pflanzen mit ausreichend Wasser zu versorgen, um sie vor Trockenstress zu bewahren. „Wir können nur wässern“, erklärte Wolfgang Beckersjürgen , Leiter des Baubetriebshof, die begrenzten Möglichkeiten, den Pflanzen zu helfen. Neben etwa 100 Bewässerungssäcken, die an manchen Bäumen zu finden sind und in den letzten Tagen häufig neu befüllt wurden, testet der Bauhof ein neues Verfahren, um die Wasserversorgung sicherzustellen.

An der Appelhülsener Straße zwischen den beiden Kreisverkehren werden die Hainbuchen durch einen porösen Bewässerungsschlauch mit Wasser versorgt. Der Schlauch ist an ein 1000-Liter-Fass angeschlossen. Diese Form der Tröpfchenbewässerung ermöglicht eine kontinuierliche Wasserversorgung über einen längeren Zeitraum.

An der Appelhülsener Straße steht ein 1000-Liter-Fass. Mit einem Tröpfchenschlauch wird das Wasser an die Bäume abgegeben. Foto: Hugo Schmidt

Ob sich diese neue Bewässerungsmethode für die Bäume bewährt, werde sich in den nächsten Wochen zeigen, erklärte Wolfgang Beckersjürgen.