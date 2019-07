„Damit hatte ich nicht gerechnet“

Auf die Frage, ob sie ihren Friseur-Beruf einem Bürojob vorziehe, nickt Sarah Burmeister energisch: „Auf jeden Fall!“ Die junge Nottulnerin arbeitet mit Leib und Seele als Friseurin im Salon Bronstering am Kirchplatz in Holtwick. „Der Umgang mit Menschen, das kreative Arbeiten und der abwechslungsreiche Alltag ist es, was mir so gut gefällt“, erzählt sie.

Dass sie sehr gut in ihrer Arbeit ist, hat sie jetzt bewiesen: Ihre Gesellenprüfung hat sie mit der Bestnote abgeschlossen. „Mit einer Eins hatte ich gar nicht gerechnet“, schmunzelt Sarah Burmeister. Auch ihr Chef und Saloninhaber Dieter Bronstering freut sich über die Note, die seine jetzt ehemalige Auszubildende bekommen hat: „Sie ist sogar die Kammerbeste.“ Damit hat sich Sarah Burmeister für den praktischen Leistungswettbewerb der Friseurhandwerksjugend qualifiziert, bei dem sie im Oktober antreten wird.

„Das ist für mich ja alles neu“, lächelt die Friseurin. Der Leistungswettbewerb, an dem junge Friseure aus ganz Nordrhein-Westfalen teilnehmen, sei keine Pflicht, „das ist aber schon eine große Chance“, sagt sie. Denn als Lohn winken Bildungs-Schecks, mit denen ihre Meisterprüfung finanziert werden kann.

Bis zu ihrer Gesellenprüfung Mitte Juni war es allerdings ein langer Weg, wie die Nottulnerin berichtet. „Nach der Schulzeit habe ich erst eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht“, blickt sie einige Jahre zurück. Doch das sei nicht ihr Ding gewesen, wie sie schnell festgestellt hat. „Deshalb habe ich mich danach für eine Ausbildung zur Friseurin beworben.“

Vielleicht kam der Gedanke von ihrer Mutter, die ebenfalls als Friseurin tätig ist. „Das hat sie mir mit Sicherheit in die Wiege gelegt“, lacht die 22-Jährige. Beim Bewerbungsgespräch habe sie sich bei Bronstering sofort wohl gefühlt, „denn der Chef achtet sehr auf das Zwischenmenschliche. Das gefällt mir sehr gut.“

Nachdem die ersten Monate ihrer Ausbildung verstrichen waren, hat sie sich auf ihre Zwischenprüfung konzentriert. „Da musste ich eine Dauerwelle machen“, erinnert sie sich – allerdings nicht an einer Puppe, sondern an einem Menschen. „Dafür musste meine Schwester dann herhalten“, grinst die Friseurin.

Auch für ihre Gesellenprüfung hat sich die Nottulnerin frühzeitig ihre Modelle gesucht. „Bei der Prüfung musste ich einen Salonalltag nachstellen. Dazu gehörte zum Beispiel ein Herrenhaarschnitt mit Styling, ein Beratungsgespräch, eine Hochsteckfrisur oder eine Koloration“, berichtet sie. Die Prüfung hat sie im „Salon Christin“ in Darup abgelegt – mit Bestnote.

Und wann steht die Meisterin an? Sarah Burmeister zögert mit der Antwort keine Sekunde: „Zu viel Zeit will ich dazwischen nicht verstreichen lassen.“