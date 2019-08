Am 24. und 25. August (Samstag und Sonntag) findet wieder die Daruper Landpartie statt. In einer kleinen Serie stellt unsere Zeitung einige der Künstlerinnen und Künstler vor.

Die Freude an der Fotografie und die Liebe zur Natur verbindet die Mitglieder des Foto-Treffs Baumberge, die bei der kommenden Daruper Landpartie erstmals eine Auswahl ihrer Arbeiten präsentieren. Themenschwerpunkte sind die Landschaftsfotografie in der Münsterländischen Parklandschaft, die Makrofotografie von Pflanzen und Insekten und die klassische Tierfotografie. Aber auch anderer Themenbereiche nehmen sich die begeisterten Hobbyfotografen gerne an, sei es in ihrer Heimat oder in fernen Ländern. Gegründet wurde die Gruppe im Oktober 2015 von dem Billerbecker Winfried Rusch . In regelmäßigen Treffen tauschen sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen rund um das Thema Fotografie aus. Wichtige Inhalte sind Motivwahl, Bildgestaltung und Bildbearbeitung.

In eingehenden Bildbesprechungen stellen sie sich der konstruktiven Kritik in der Gruppe. Sie stellen sich gemeinsam fotografischen Aufgaben und führen Fototouren in die Natur oder zu sonstigen fotografisch herausfordernden Orten durch.

Die Ergebnisse ihrer Arbeit stellen sie immer wieder in verschiedenen Ausstellungen der interessierten Öffentlichkeit vor, ihre Teilnahme an der Landpartie ist eine Premiere. Folgende Fotografen machen mit: Brian Dorling, Josef Fleige, Rita Fortmeier, Dr. Martin Hannemann, Thomas Griebel, Hubertus Kösters, Michael Milfeit, Winfried Rusch, Jürgen Sprengart, Vera Ruth Pasker, Jürgen Sprengart, Guido Terbrüggen, Matthias Wasserschaff und Walter Weigelt.

Zu sehen sind die großformatigen Fotografien am Samstag (24. August) von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag (25. August) von 11 bis 18 Uhr im Sportlerheim von Borussia Darup am Südfeldweg, wo außerdem das Landfrauen-Cafè seine Türen öffnet.