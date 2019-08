Am 24. und 25. August (Samstag und Sonntag) findet wieder die Daruper Landpartie statt. In einer kleinen Serie stellt unsere Zeitung einige der Künstlerinnen und Künstler vor.

Wann immer sie Zeit findet, widmet sich Annette Roßmöller, die mit ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Bio-Betrieb mit Milchkühen in Legden im Kreis Borken bewirtschaftet, der Kunst. Schon früh entwickelte sie Interesse an detailgetreuem Zeichnen mit Bleistift oder Tusche. Diese Leidenschaft hat sich bis heute erhalten. Auch die Malerei auf Leinwand mit Acryl oder Öl bietet ihr die Möglichkeit, Ruhe im Alltag zu finden. Es inspiriert sie, ihre Arbeiten mit anderen zu teilen und von anderen Künstlern zu lernen.

Demzufolge nimmt sie gerne an Gemeinschaftsausstellungen teil. So ist die gelernte Floristin auch bei der Daruper Landpartie vertreten, die am 24. und 25. August wieder zahlreiche Kulturschaffende und Kulturbegeisterte in das Baumbergedorf führt. Annette Roßmöller ist erstmals mit von der Partie und freut sich auf die Veranstaltung und ganz besonders auf viele interessante Gespräche mit den Besuchern.

Zu finden ist Annette Roßmöller in der Fahrschule Feldkamp (Coesfelder Straße 42), die ebenfalls zum ersten Mal bei der Landpartie mitmacht. Mitausstellerin ist die in der Gemeinde gut bekannte Fotografin Annemarie Berlin, die mit ihren Werken bereits zum dritten Mal an der Daruper Landpartie teilnehmen wird.