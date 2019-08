Engagement im Sabbatical

Anfang des Jahres nahm sich die Nottulnerin Sabine Lipp eine fünfmonatige Auszeit und reiste für drei Monate nach Brasilien. Dort arbeitete sie in dem Projekt „Nosso Lar“ , das das Leben und die Zukunft von Kindern und Jugendlichen unterstützt.

Ihr kam es sehr gelegen, dass ihr Arbeitgeber, das Anna-Katharinenstift Karthaus, im Jahr 2016 sogenannte Aktivzeitkonten eingerichtet hat. Bei einem Zeitwertkonto können Mitarbeiter einen individuellen Betrag von ihrem Gehalt ansparen, um ein Sabbatjahr, eine Auszeit für die Pflege eines Familienmitgliedes einzulegen oder eher in den Vorruhestand zu gehen. Während dieser arbeitsfreien Zeit erhalten sie ihr angespartes Gehalt und entrichten ihre Sozialabgaben. Die 53-jährige Sabine Lipp hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Über ihre Erfahrungen in dem Kinderhilfsprojekt in Brasilien berichtet die Nottulnerin:

Durch den Aktionskreis Pater Beda bin ich auf das soziale Projekt „Nosso Lar“ aufmerksam geworden und Ende Januar ging es dann in den Nordosten von Brasilien in die Stadt Juazeiro do Norte. Sie liegt rund 600 Kilometer von Recife in Ceara im Landesinneren und besitzt rund 250 000 Einwohner. Das Projekt wird von Helio Alves da Silva und seiner Frau Edivania mit viel Engagement, Professionalität, Leidenschaft und noch mehr Herz geleitet. Es ist eine Einrichtung, die 125 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren ermöglicht, neben der Familie und Schule ihre Freizeit miteinander zu verbringen. Außer dem Paar arbeiten hier noch vier Angestellte, die die Angebote jeden Tag durchführen, sowie eine Köchin (für 120 Kinder) und drei Sozialpädagogen, die einmal wöchentlich einen besonderen Thementag durchführen. Raumpflegerinnen oder Hausmeister gibt es nicht. Die Räume und Toiletten werden von den Kindern und Jugendlichen – natürlich mit Unterstützung – selbst gepflegt.

Ich habe die Arbeit dort als sehr wertvoll empfunden. Die Kinder und Jugendlichen erfahren durch die Mitarbeiter jeden Tag Wertschätzung. Es herrscht eine fröhliche und freundliche Grundstimmung. Es ist ein Ort, an dem die Kinder sich gut aufgehoben fühlen. Er ist ihr Schutzraum, in dem sie sich frei bewegen können. Dies ist für die meisten Kinder in der Familie, in der Schule und im Alltag auf der Straße nicht selbstverständlich. Dort herrscht oft das Recht des Stärkeren. Gewalt – körperliche, psychische und sexuelle – ist an der Tagesordnung. Drogen und Alkohol bestimmen viele Handlungsweisen. Die täglich gelebte Armut ist überall spürbar. Jedes Kind hat ein eigenes Schicksal und eine eigene Geschichte. Die Biografie zu kennen und bei der Arbeit zu berücksichtigen, ist sehr wichtig.

Während ihres Sabbaticals in Brasilien konnte Sabine Lipp wertvolle Erfahrungen sammeln. Foto: Sammlung Sabine Lipp

Mit Vertrauen, Zuneigung, Toleranz, Liebe, Fröhlichkeit, Hoffnung und Kraft zu handeln, wird in „Nosso Lar“ tagtäglich gelebt und aufgezeigt. Dies drückt auch schon der Projektname aus, der übersetzt „Unser Heim“ heißt. Ich habe vielen Gesprächen beigewohnt, in denen Kindern und Jugendlichen aufgezeigt wurde, wie man ohne Gewalt Probleme lösen kann, wo Probleme in der Familie und Schule bearbeitet, Zuneigung ohne Übergriffe gezeigt, Hilfe gegeben und manchmal auch nur zugehört wurde. Ich habe Kinder erlebt, die in diesen Stunden aufgeblüht sind und befreit lachen konnten.

Die Mitarbeiter werden in Teamgesprächen und Fortbildungen für ihre Arbeit sensibilisiert. Ich habe dort eine Professionalität erlebt, die geprägt ist von Einsatz, Geduld, Herzlichkeit und Nächstenliebe. Ohne die finanzielle Hilfe aus Deutschland kann das Projekt nicht bestehen. Helio Alves da Silva versucht täglich, auch innerhalb der Stadt Juazeiro do Norte, Unterstützer zu finden, die zum Beispiel regelmäßig Lebensmittel oder Materialien spenden. Zudem stellt er Anträge zur finanziellen Unterstützung an Stadt und Staat. Doch die neue politische Führung in Brasilien arbeitet kontraproduktiv für jede soziale Einrichtung. Es bestehen im Projekt schon Überlegungen, es nur noch halbtags durchzuführen, da es einfach an Geldern fehlt.

Nach meinem Aufenthalt in „Nosso Lar“ bin ich weitere vier Wochen an der Nordküste entlanggereist. Mir wurde in diesem Land so viel Herzlichkeit entgegengebracht, aber ich habe auch viel Leid gesehen. Ich ziehe den Hut vor den Mitwirkenden und der Arbeit in „Nosso Lar“ und werde viele dieser Erfahrungen in meinem Herzen aufbewahren. Ich bin sehr dankbar, dies alles erlebt haben zu dürfen.“