Noch jung an Jahren und stets nur drei Veranstaltungen umfassend, hat die Kulturreihe „kleiner musiksommer schapdetten“ dennoch bereits ein beachtliches Renommee und einen großen Zuhörerstamm aufgebaut. Dr. Dietmar Thönnes , Organisator der Kulturreihe, kann allen Kulturfreunden schon jetzt die Neuauflage für das Jahr 2020 in Aussicht stellen. Für alle drei Kulturveranstaltungen im nächsten Jahr sind Termine und Ensembles bereits fest vereinbart, wie er nun erfreut mitteilte.

Der Start des „kleinen musiksommers schapdetten 2020“ erfolgt am 24. Mai (Sonntag) mit einer szenische Aufführung von Johann Sebastian Bachs „Kaffeekantate“ und „anderen musikalischen Heißgetränken“. Für den 7. Juni (Sonntag) haben Heike Hallaschka (Sopran) und Gerd Radeke (Trompete) zugesagt. Unter anderem wird Johann Sebastian Bachs „Jauchzet Gott in allen Landen“ die Schapdettener Kirche zum Jubilieren bringen. An beiden Konzerten werden die Dortmunder Philharmoniker mitwirken. Der 21. Juni (Sonntag) steht im Zeichen von „Kunst und Kulinarik“: Drei Stunden lang, von 17 bis 20 Uhr, können die Besucher Musik und Speisen genießen – unter anderem mit einem Blockflötenquartett, dem „Ensemble 30-12“ und „Siegbrandt Vorländer“, einem Trio aus Köln, das „zeitgenössische Barocksongs“ darbietet.

Alle Veranstaltungen des „kleinen musiksommers schapdetten“ finden in der St.-Bonifatius-Kirche statt.