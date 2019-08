Stolz zeigt Carolin Feismann in ihrer Küche die vier Weine vom Familienweingut, die auf Gut Feismann in Darup angeboten werden. „Jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, die Weine zu probieren“, erklärt Carolin Feismann lächelnd. „Das Weingut unserer Verwandten liegt in Rheinhessen in der Nähe von Mainz.“

Regelmäßig kommt eine Vielzahl von Gästen nach Darup, um in gemütlicher Atmosphäre den Vormittag zu verbringen. „Dazu haben wir mit Markus Lanfer einen Schäfer gefunden, der liebevoll und artgerecht Schafe hält“, ergänzt Carolin Feismann. „Neben unserem Wein wird also auch Bio-Fleisch angeboten.“

Doch nicht nur Wein- und Fleischliebhaber schätzen die Daruper Adresse. „Bei uns machen vor allem Kinder große Augen“, lacht Carolin Feismann. „Wir haben quasi den Bauernhof, den man sich als Kind immer gewünscht hat.“ Mit Hühnern, Enten, Hunden, Katzen, Störchen und zwei Ponys gibt es für Kinder viel zu sehen und zu entdecken. „Außerdem haben die Kleinen viele Möglichkeiten zum Spielen“, fügt sie hinzu. Mittlerweile gebe es eine größere Anzahl an Stammkunden, die regelmäßig an den ersten Samstagen im Monat vorbeikommen.

Erst im Jahr 2016 hat Carolin Feismann gemeinsam mit ihrem Mann Stefan den Hof gekauft. Bis 2020 soll er endgültig fertig sein. „Außerdem wohnen momentan 13 Personen auf dem Gut“, berichtet die Bauherrin. „Unter anderem haben wir eine Fachpflegestelle eingerichtet.“ Diese belegen derzeit eine junge Frau mit Asperger-Autismus und ihr Baby. Auch zwei ehemalige Flüchtlinge aus Afghanistan leben auf dem Gut in einer Wohnung. „Wir haben hier Rentner, Babys, Teenager und die Familie Feismann mittendrin“, fasst Carolin Feismann zusammen. So entstand ein Lebens- Arbeits- und Wohnprojekt, ein Generationenhaus, in dem die Worte Inklusion und Integration nahezu überflüssig erscheinen. All das wird hier einfach gelebt. Im nächsten Jahr sollen noch weitere Wohnungen und ein Büro verfügbar sein.