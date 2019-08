Arbeiten liegen im Zeitplan

Die gute Nachricht gleich vorweg: Die Arbeiten an der neuen Dreifachsporthalle Nottuln befinden sich voll im Zeitplan. „Unser Projektsteuerer vom Ingenieurbüro Schütt hat uns in dieser Woche erstmals einen konkreten Termin genannt: Am 20. Dezember dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein“, berichtet Beigeordnete Doris Block bei einer Baustellenbesichtigung mit der WN-Redaktion. Bedeutet: Zum 1. Januar 2020 soll der Sportbetrieb in der neuen Dreifachhalle aufgenommen werden. Ob die neue Sporthalle mit einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vorgestellt wird, das wird gerade in der Verwaltung diskutiert.

Vier Jahre nach der Sperrung der alten Zweifachhalle am 12. August 2015 und dem späteren Abriss ist nun ein Ende der Durststrecke für die Hallensportler abzusehen. Und die Sportler können sich freuen auf eine Halle, die nicht nur architektonisch deutlich gefälliger daherkommt als die Vorgängerhalle, sondern auch in technischer Hinsicht und vom Platz her alle aktuellen Ansprüche erfüllt.

„45,2 mal 27,2 Meter beträgt das Maß der Hallenfläche“, erläutert Fabian Klemann , Ingenieur für Technische Gebäudeausrüstung und in der Gemeindeverwaltung mit der Betreuung des Neubauprojektes betraut. Acht Meter beträgt die lichte Höhe zwischen Boden und dem tiefsten Punkt der unter den Deckenbalken montierten Spannkonstruktion – ausreichend Platz für die Nottulner Trampoliner.

Übrigens: Für Technikfreaks lohnt sich ein zweiter Blick auf die Decke. Die Unterspannkonstruktion aus Stahl sorgt für niedrige Querschnitte der Deckenleimbinder und damit für eine filigranere Konstruktion. Eingearbeitete Akustikbleche, die den Hall verringern, sind ein weiteres Detail.

Zwei bewegliche Trennwände können bei Bedarf für eine Dreiteilung der Halle sorgen, jedem Hallenteil zugeordnet sind die erforderlichen Umkleide- und Sanitärräume sowie ein Regieraum für Lehrer, Trainer oder Schiedsrichter.

Der Hauptzugang der Halle erfolgt vom Fußweg am Hallenbad vorbei. Ein Eckfoyer mit einer großzügigen Glasfassade sorgt für eine freundliche Atmosphäre. Über eine Treppe oder auch per Aufzug geht es eine Etage höher zur 199 Plätze umfassenden Tribüne. „Diese Tribüne wird mit einer Glaswand vom Foyer getrennt“, erläutert Klemann. Wechselseitige Sichtbeziehungen bleiben gewährleistet. Im Obergeschoss angegliedert sind die Räume für das Catering, die Toilettenanlagen wie auch der Technikraum.

Apropos Technik: Die ist natürlich auf den aktuellen Stand. Die Be- und Entlüftungsanlage mit einer Leistung von 10 000 m³/h ist mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet. Die benachbarten Holzhackschnitzelanlage der Gemeindewerke versorgt die Fußbodenheizung mit der benötigten Heizenergie. In der Halle kommt LED-Beleuchtung zum Einsatz.

Der Innenausbau in der neuen Dreifachhalle läuft auf Hochtouren. Elek­tro-, Heizungs- und Sanitärinstallation sind weit fortgeschritten. In der großen Halle ist die Abklebung des Betonbodens (Feuchtigkeitssperre) erfolgt, weshalb nun der Sportbodenbauer für die Montage des Schwingbodens anrücken kann.

Nur drei Gewerke müssen noch ausgeschrieben und vergeben werden, erläutert Fabian Klemann. Dabei handelt es sich um die Tischlerarbeiten (Bänke, Tische, Stühle), um die Sportgeräte und um die Endreinigung.

Weil alle anderen Gewerke bereits vergeben sind, haben Projektsteuerer und Gemeinde Nottuln auch einen guten Überblick über die Finanzen. Deshalb hier noch eine weitere gute Nachricht: „Wir liegen im Budget und werden voraussichtlich mit den veranschlagten 5,518 Millionen Euro Gesamtkosten auskommen“, freut sich Beigeordnete Doris Block. Aktuell gebe es sogar einen Puffer von 48 000 Euro.