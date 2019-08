Am 20. September (Freitag) findet in Dülmen eine Demonstration der internationalen Klimaschutzbewegung „ Fridays for Future “ statt. Es handelt sich nach Angaben der Organisatoren um den ersten Klimastreik im Kreis Coesfeld. Die Dülmener FFF-Ortsgruppe organisiert die Demonstration in Kooperation mit den Parents for Future-Dülmen sowie mit weiteren engagierten Jugendlichen aus verschiedenen Orten des Kreises Coesfeld.

Der Demonstrationszug soll um 10 Uhr beginnen. Als Startpunkt ist das Löwen-Denkmal am Marktplatz in Dülmen festgelegt. Die nach eigenen Angaben aktuell 150 Mitglieder starke Gruppe Dülmen von Fridays for Future weist darauf hin, dass es sich um einen generationenübergreifenden Klimastreik handeln wird. Mitstreiter jeden Alters sind zur Teilnahme eingeladen.

Die Aktion ist Teil des globalen Klimastreiks. Weltweit werden an diesem Termin Menschen auf die Straße gehen und gegen die Klimakatastrophe sowie für die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens demons­trieren. Anlass ist insbesondere der bevorstehende UN-Gipfel in New York.

Weitere Infos gibt es per Mail: duelmen@fridaysforfuture.de und duelmen@parentsforfuture.de