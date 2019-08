Beispiel für gute Integration

„Nicht nur für die Kinder ist Nottuln sehr schön“, schwärmt Armani Al Julum . Vor vier Jahren kam die Syrerin mit ihrem Mann Mohammed und ihren vier Kindern hierher. Dass sich die Familie hier so pudelwohl fühlt und mittlerweile zu siebt ist, hängt sehr mit der guten Integrationsbegleitung zusammen, die sie von allen Seiten erfahren hat.

Ursprünglich kommt das Ehepaar aus Dar‘ā. Die 100 000-Einwohner-Stadt liegt fünf Kilometer nördlich der jordanischen Grenze, 100 Kilometer von der Hauptstadt Damaskus entfernt. Nicht nur die zwei Erwachsenen sprechen mittlerweile gut Deutsch. Die Kinder haben es recht schnell in der Schule gelernt. Armani und ihr Mann haben, sobald es ihnen nach ihrer Ankunft möglich war, sämtliche Sprachkurse besucht und sich allen Prüfungen bis zur B1-Zertifikation gestellt. Im Besitz des deutschen Führerscheins sind sie mittlerweile auch beide. Er arbeitet als Koch in Münster und seine Frau ist neben dem „Kleinunternehmen Familie“ noch für einige Stunden im Einzelhandel tätig.

Nach gutem orientalischem Brauch darf sich der Gast erst einmal der Schuhe entledigen, bevor er in der Stube Platz nimmt. Der arabische Kaffee, der zum Gebäck serviert wird, hat einen außergewöhnlich exotischen Duft und ein ganz besonderes Aroma. „Kardamom“, schmunzelt Mohammed und eines der Kinder flitzt auch schon in die Küche, um die grüne Kapselfrucht zur Veranschaulichung zu holen.

An diesem Tag ist die Freude besonders groß. Wenige Stunden zuvor kam die Nachricht, dass die Asylberechtigung für die Familie für weitere drei Jahre verlängert wurde. „Im nächsten Jahr können wir den Antrag stellen, dass wir eine unbefristete Gestattung bekommen“, erklärt der Familienvater. „Das werden wir auch machen. Schließlich ist in Syrien immer noch Krieg.“

Glück hatten die Al Julums bei der Wohnungssuche. Das erste halbe Jahr lebten sie – räumlich stark eingeschränkt – in der Unterkunft für geflüchtete Menschen an der Daruper Straße. Danach konnten sie in ein Einfamilienhaus umziehen. Keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr privatem Engagement zu verdanken. Nachdem Maria Budde mit über 80 Jahren ins St.-Elisabeth-Stift umgezogen war, stand das Haus (Baujahr 1972) leer. Womit sich ihren Kindern die Frage stellte: Was tun damit?

Mit der Flüchtlingswelle im Sommer 2015 lag die Antwort dann auf der Hand: zunächst einmal vermieten. Sie wandten sich an die Gemeinde und schnell war eine Familie gefunden, die das möblierte Domizil neu belebte. „In den Garten habe ich einen Glücksklee gepflanzt“, bringt sich der achtjährige Abdul stolz mit ein. Die Pflanze schenkte ihm seine Mathelehrerin, weil er so fleißig war.

Allerdings sind die heiteren und munteren Sieben jetzt wieder auf der Suche nach einem neuen Haus oder einer entsprechend großen Wohnung. Nein, überraschend kam das nicht. Ihnen war von vornherein klar, dass es sich um einen dreijährigen Mietvertrag handelt. „Das Haus ist auf Dauer stark renovierungsbedürftig, so dass ein Verkauf beabsichtigt ist“, heißt es aus dem Reihen der Geschwister, die sich bei der Wohnungssuche der Al Julums als Fürsprecher stark mit einbringen. Trotzdem ist es nicht einfach. Zum einen ist der Wohnungsmarkt derzeit recht überschaubar und zum anderen, wenn Vermieter hören, dass es sich um eine siebenköpfige Familie aus Syrien handelt, ist es leider oft schnell vorbei mit der Offenheit. Dabei könnte Skepsis bei einem genüsslichen Kardamom-Kaffee sicherlich schnell aufgelöst werden.

Wer ein Wohnungsangebot oder eine -idee hat, kann sicher gerne unter ✆ 01 51/ 40 18 35 87 melden.