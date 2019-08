Das pädagogische Team des Treffpunkts „Jugendarbeit in Nottuln e.V.“ blickt auf vier abwechslungsreiche und spaßige Sommerferienwochen zurück. Ob Skaten mit der Skate Aid, Kanufahren auf der Weser, Bauspielplatz oder Abenteuertage in den heimischen Baumbergen und noch viele weitere Aktionen mehr – alle Ferienangebote stießen auf so große Resonanz, dass alles ausgebucht war, berichtet das Treffpunkt-Team.

Ohne die Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Jugendlichen aus den Treffs hätte das dreiköpfige hauptamtliche Team nicht so viele Kinder und Jugendliche mit auf alle großen oder kleinen Abenteuer nehmen können. Und das Treffpunkt-Team ist auch in diesem Jahr sehr froh, dass bei so vielen Hitzetagen alle Teilnehmer gesund und munter wieder zu Hause angekommen sind.

Alle Fotos des Ferienprogramms sollen beim Gaumenschmaus am 29. September (Sonntag) im Jugendzen­trum Nottuln als Slideshow präsentiert werden.

Der Nottulner Jugendtreff geht nun in eine kurze Pause und öffnet wieder am 26. August (Montag) um 15 Uhr.