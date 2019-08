Ein Geburtstagslied für den Oberst

Auch wenn die gelungene Hummelbierk-Party am Samstagabend für viele Teilnehmer erst in den frühen Morgenstunden geendet hatte, bewies die Nachbarschaft Durchhaltevermögen. Als am frühen Sonntagmittag Leutnant Dennis Grenda auf dem Schulhof des Rupert-Neudeck-Gymnasiums den Appell zum Antreten gab, standen wieder etliche Mitglieder der Naoberschopp Hummelbierk mit ihrem blumengeschmückten „Gewehr über“.

Mit dem Durchzählen klappte es allerdings nicht so recht, sodass der Leutnant verkündete: „Nächstes Jahr bekommt jeder eine Zahl aufgedruckt.“

Ehe sich die Truppe, angeführt vom CVJM Spielmannszug Burgsteinfurt, auf den traditionellen Marsch durch Nottuln-Süd machte, gab es noch ein von den Offizieren ausgeklügeltes, amüsantes Wettspiel rund um das „Hummelbier“, das allerdings ohne, dass mit den Händen zugegriffen werden konnte, nicht leicht zu trinken war. Und Oberst Benedikt Pankock bekam von allen Anwesenden ein ausgiebiges Geburtstagsständchen gesungen.

Sommerfest der Naoberschopp Hummelbierk – der Sonntag

Danach ging es schließlich als erstes zum Haus von Familie Fehmer, um dort die Vereinsfahne abzuholen.

Der Zug schlängelte sich weiter mit Pausen in der Steinstraße bei Familie Mensing zur Bier- und im Carl-Diem-Ring bei Familie Nolte zur Schnapsrunde durch das Wohngebiet der Hummelbierker. wieder zurück am Festplatz, standen in der Mensa des Rupert-Neudeck-Gymnasiums dann Kaffeetrinken, Glücksschießen und Fahnenschlag auf dem Sommerfestprogramm. Bis in den Abend hinein wurde fröhlich gefeiert.