„Die Nachbarn waren schon zum Kranz ausmessen da“, erzählen Helga Eckardt und Karl Hagedorn strahlend in ihrem Häuschen in Schapdetten: „Es wird eine richtige Hochzeit!“ Am kommenden Freitag (16. August) werden für die beiden um 16 Uhr zum zweiten Mal die Hochzeitsglocken läuten. Bewusst haben sich die Brautleute dieses Mal allerdings nur für die kirchliche Trauung entschieden.

„Als Ehepaare waren wir schon 25 Jahre befreundet“, erinnern sie sich. Und das kam so: Eine Männergruppe aus ganz Deutschland habe sich regelmäßig zum Wandern getroffen, berichtet Helga Eckardt. Darunter seien auch ihr erster Mann Werner und Karl Hagedorn gewesen. Hagedorn wohnte damals mit seiner Frau Gisela in Kastellaun im Hunsrück. Zu den Weinfestes habe man dort jahrelang gerne gemeinsam als Ehepaare gefeiert.

Im Dezember 2008 musste Karl Hagedorn den Tod seiner Frau betrauern. Nur einen Monat später verlor Helga Eckardt ihren Werner. „Ein gemeinsames Schicksal“, so die Verwitweten, das dazu geführt habe, dass sie anfangs nur viel telefoniert hätten. „2011 war dann aber klar, wohin unsere gemeinsame Reise geht“, so die beiden schmunzelnd. Mehrere Jahre verbrachten sie mal gemeinsam vier Wochen im Hunsrück und dann wieder vier Wochen in Schapdetten, wo sie nun seit knapp vier Jahren zusammen wohnen. Viele gemeinsame Freunde hätten sie in dieser Zeit sowohl in Kastellaun als auch in den Baumbergen gewonnen.

Der Wunsch, das Miteinander mit einer Trauung zu besiegeln, wird nun für die beiden Wirklichkeit. Die rechtlichen Folgen der Eheschließung beim Standesamt hatten sie allerdings abgeschreckt. Schließlich kann diese, besonders für Verwitwete, auch Nachteile mit sich bringen.

Die Idee, sich nur kirchlich trauen zu lassen, habe ihnen ihre Freundin Marlies Korte, als diese schon schwer krank war, nahe gebracht, so Helga und Karl. Nach deren Tod habe Martha Storp ihnen bei der Verwirklichung zur Seite gestanden und sich um den ganzen Schriftverkehr, wie die erforderliche Genehmigung des Bischofs, gekümmert.

Martha Storp wird nun auch zusammen mit Karls Bruder Dieter Hagedorn den beiden am Freitag als Trauzeugen in der St. Bonifatius-Kirche zur Seite stehen, wenn ihnen Pfarrer Franz Anstett den Segen spendet.

Dieter Hagedorn wird aus Soest anreisen und über 20 Leute aus Kastellaun haben sich auch schon angesagt. „Das sich jetzt alle mit uns freuen, ist das Schönste“, strahlen die Brautleute.