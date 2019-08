Zu den Highlights des Tourenprogramms des ADFC Havixbeck gehört seit mehreren Jahren eine Tour zum Markt nach Enschede in den Niederlanden. Die Mitradler treffen sich dazu am kommenden Samstag (17. August) um 8 Uhr auf dem Lieselotte-Köhnlein-Platz.

Von dort radeln sie zunächst zum Bahnhof Havixbeck, wo bis zu 14 Räder zum Transport nach Enschede auf einen Anhänger verladen werden. Wenn die Anzahl der Mitfahrer größer ist, reisen weitere Räder mit ihren Fahrern per Zug über Coesfeld nach Enschede. Die Zugfahrt werde etwa 12 Euro kosten, teilt der ADFC mit.

Am Zielort gibt es einen Bummel über den großen Markt. Die Teilnehmer können sich für die Rückfahrt mit dem Fahrrad an einem der vielen Stände stärken. Nach etwa zwei Stunden schwingen sich alle auf den Sattel und radeln zurück nach Havixbeck. Die Strecke ist etwa 80 Kilometer lang und führt unter anderem vorbei am Ausflugsgebiet und See „Het Rutbeek“ in der Nähe von Enschede. Vor der Grenze und der „Haarmühle“ wird das Naturschutzgebiet „Witte Venn“ mit seinen urigen schottischen Hochlandrindern durchfahren.

Später kommt die Gruppe an der Düstermühle bei Legden vorbei. Zum dortigen Kram- und Viehmarkt, dem Düstermühlenmarkt, führt am 25. August (Sonntag) eine weitere Tour der ADFC-Ortsgruppe Havixbeck.

„Natürlich werden unterwegs ausreichend Erholungspausen eingelegt. Alle Mitradler sollten bitte an Getränke und vielleicht etwas Proviant denken“, berichten die Tourenleiter abschließend.