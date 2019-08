Warten auf den Pflegeschnitt

Jedes Verständnis, jede Toleranz hat ihre Grenzen. Für die Anwohner vom Pastorskamp ist das Maß jetzt voll. Schuld ist in erster Linie das Orkantief Friederike, das im Januar des vergangenen Jahres wütete. Die stürmische Dame fügte den Säulenhainbuchen großen Schaden zu (wir berichteten), sodass sie aus Sicherheitsgründen kurze Zeit später alle entsorgt wurden. Jedenfalls zur Hälfte. Die andere Hälfte von etwa einem Meter ist stehen geblieben, damit sie besser – dank Hebelwirkung – mit Wurzelwerk komplett aus dem Erdreich entfernt werden können. Nur wann das passiert, steht derzeit noch in den Sternen. Fakt ist, dass die Randstreifen seitens der Gemeinde derzeit gar keinen Pflegeschnitt mehr erfahren und die Straße als wilde Poller-Promenade von sich reden macht.

„Mal ganz abgesehen davon, dass man an einigen Stellen auf dem teils schon holprigen Gehweg mit Rollstuhl oder Rollator gar nicht mehr durchkommt“, betonte eine Betroffene auf der Infoveranstaltung, zu der die Anwohner vom Pastorskamp am Donnerstagabend alle Fraktionen eingeladen hatten. Bis auf die Ökologische Liste Nottuln, deren Vertreter urlaubsbedingt nicht teilnehmen konnten, waren dann auch alle Fraktion vor Ort.

Anfang Juli hatte Karl Weckendorf als Sprecher der Anwohner einen Brief an die Bürgermeisterin ins Rathaus geschickt, um noch einmal auf die Dringlichkeit der Umsetzung eines Pflanzkonzeptes hinzuweisen. „Bis heute gab es keine Rückmeldung. Nicht mal einen Eingangsbescheid. Deshalb gehen wir nun einen anderen Weg und wenden uns an die Fraktionen“, machte Weckendorf deutlich. Zwar habe es im entsprechenden Ratsausschuss im November bereits geheißen, dass Konzepte zur sinnvollen Neugestaltung erarbeitet werden – „nur nicht bis wann“, lautete ein ironischer Anwohner-Kommentar – und anschließend in einem gemeinsamen Workshop mit den Anwohnern nach der besten Lösung gesucht werde.

„Man muss sich echt schämen, wenn Spaziergänger und Radfahrer vorbeikommen und fragen: Wie sieht´s denn hier aus? Wo wohnt ihr denn?“, so Maria Weckendorf. Ein umgekippter Stumpf sei kurzfristig mit einer Barke gesichert worden, jedoch nur unzureichend, sodass dennoch eine Passantin zu Fall kam.

Den Einwurf von Wolf Haase, dass die Anwohner sich einst verpflichtet hätten, den Grünstreifen zu pflegen, konterte eine Anwohnerin: „Aber dennoch gab es mindestens einmal im Jahr zumindest einen Formschnitt.“ Ferner ließ der SPD-Politiker wissen, dass er die Meldung aus dem Rathaus erhalten habe, dass nach den Sommerferien ein gemeinsames Gespräch stattfinden soll.

Die gleiche Information hatte Jan Van der Vyle (UBG) erhalten, als „Rückmeldung auf meinen Zweizeiler, den ich ins Rathaus geschickt habe“.

Da staunte Karl Weckendorf nicht schlecht: „Da fragen wir uns natürlich, warum wir keine Antwort bekommen. Sind wir Menschen zweiter Klasse?“ Auch wenn sich die Umsetzung eines Pflanzkonzeptes nicht in Kürze umsetzen lässt, wünschen sich die Anlieger, dass es vorangeht. Gerne tranchenweise. Ihnen wäre schon geholfen, wenn die kurzen „Marterpfähle“ bald gänzlich entsorgt und der Dschungel in den Randstreifen einen Formschnitt erfahren würde. Und dann dürfe es auch endlich einen Termin für den gemeinsamen Workshop geben.

Fest steht sicherlich, dass sich die Anzahl der neu angepflanzten Bäume deutlich reduzieren wird. Denn Gas- und Telefonleitungen schränken heutzutage die Möglichkeiten im Erdreich stark ein. Auch hat die Erfahrung gezeigt, dass die Pflanzbeete viel zu schmal sind, um dem Wurzelwerk von Säulenhainbuchen den Platz geben, das es braucht.

„Wenn es darum geht, den Prozess voranzutreiben, sind wir gerne unterstützend dabei“, betonte Weckendorf und sprach somit für seine engagierte Nachbarschaft. „Nur muss es endlich mal einen Startschuss geben!“