In die Anne-Frank-Gesamtschule ist am Wochenende eingebrochen worden. Nach Angaben der Kreispolizei Coesfeld drangen bislang unbekannte Täter zwischen Freitag (16. August), 16 Uhr, und Montagmorgen durch das Aufheblen einer Nebeneingangstür in das Gebäude in der Schulstraße ein. Im Inneren hebelten sie weitere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden, wie die Polizei weiter mitteilt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 25 41/1 40 zu melden.