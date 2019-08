In der Zeit von 11.30 Uhr bis etwa 15.30 Uhr wird die Stapeler Straße in Höhe der Hausnummern 7 bis 9 vollständig gesperrt. Die Umleitung des Straßenverkehrs erfolgt über die Michaelstraße, die Ignatiusstraße sowie die Altenberger Straße, heißt es in der Pressemitteilung.