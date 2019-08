Appelhülsen -

In den Wüsten dieser Welt gibt es ihn zuhauf: Sand. Welche Funktion er hat, welche Wüsten es gibt und was man mit Sand alles so Kreatives anstellen kann, erfuhren jetzt 27 Ferienkinder in Appelhülsen. Dieser besondere Ferienspaß der evangelischen Kirche kam sehr gut an.