„Vor 29 Jahren haben wir hier mit ein paar Leuten im strömenden Reden in der nassen Wiese gestanden und die Kinder haben im Sand gespielt“, erinnerte sich Ludger Gorke Sonntagmittag an das erste Familienfest des Schützenvereins Gemütlichkeit Stevern.

„Aber wir hatten trotzdem soviel Spaß, dass wir uns gesagt haben, das machen wir nächstes Jahr wieder“, so der Vorsitzende schmunzelnd.

Das seitdem alljährlich gefeierte Familienfest erfreut sich immer noch wachsender Beliebtheit bei Steveranern aller Altersgruppen und Gästen von Nah und Fern, wie die zahlreichen Besucher auf dem Hof Gorke an diesem Wochenende zeigten.

Der bereit liegende Berg Sand wurde von den jüngeren Besuchern aber längst nicht mehr so gerne bespielt, wie vor 29 Jahren. Schließlich gab es zahlreiche Spiel- und Spaßattraktionen zu entdecken und auszuprobieren. Etliche Geschicklichkeitsspiele lockten, Hüpfburg, Kinderkarussell, Ballkanone, Planwagenfahrt, Floß Fahren, Seilbahn über die Stever und mehr.

Da konnten auf Aufsitzrasenmähern ein Parcours absolviert und auf Ponyrücken ein paar Runden geritten werden.

Selbst ein Bulle stand zum flotten Reiten parat, allerdings ein friedlicher mechanischer, für nicht Sattelfeste auf einem gut gepolstert Luftkissen aufgestellt. Der Rodeobulle war als Überraschung für alle vom amtierenden Königspaar Karin und Martin Wilmer bestellt worden.

Die Majestäten hatten sogar ihre eigene Fahne über dem Fest gehisst, die Schützenkönig Martin von den Offizieren zum 50. Geburtstag bekommen hatte.

Und auch am Familienfesttag wurde einem Geburtstagskind gratuliert. Winfried Rohling, der selbst an seinem Ehrentag in der Scheune am Keyboard für Livemusik sorgte, bekam zu seinem 66. Geburtstag ein Überraschungsständchen.

Mit Kaffee, Kuchen, kühlen Getränken, Würstchen und Pommes war für das leibliche Wohl bestens gesorgt und das angenehme Sommerwetter sorgte ebenfalls für wonnige Wohlfühl-Atmosphäre.

Da wurde den kleinen und großen Besuchern die Zeit nicht lang. Am späten Nachmittag wetteiferten die Kinder dann noch beim (Styropor-)Vogelschießen und am Glücksrad wurde um den Hauptpreis gezockt.