Einschulung und Schulzeit nach Weltkriegsende – Teil II

Klassische Pausenbrote sind heutzutage bei Schülern nicht mehr so beliebt wie früher. Die landen dann auch gerne mal auf dem Schulhof. 1947 war das mehr als eine Unsitte. Der harte zweite Hungerwinter nach Kriegsende war gerade erst vorüber. Viele hatten gehungert, besonders in der Kriegsgefangenschaft und bei der Vertreibung aus dem Osten. Und sie schätzen Lebensmittel mehr denn je.

Im Redaktionsgespräch erinnert sich der heute 78-jährige Landwirt Heinrich Schölling an seine Schulzeit an der katholischen Volksschule Buxtrup in der Bauerschaft Horst: „Brot verkommen zu lassen war eine Todsünde. Wenn die Lehrer ein Stück Brot auf dem Schulhof fanden wurden sie richtig böse.“

Buxtrup war eine katholische Bekenntnisschule. Sie nahm auch evangelische Flüchtlingskinder auf. Biblische Geschichte ereile die Lehrerin für beide Religionen. Katechismus gab es zum Schulschluss. „Die evangelischen Kinder hatten dann frei und konnten nach Hause gehen“, erinnert sich Schölling. Das Zusammenleben in der Schule zwischen Katholiken und Protestanten, Einheimischen und Flüchtlingen lief gut. „Dies bestätigen mir auch heute noch erwachsene Flüchtlingskinder,Wegen der knappen Lebensversorgung wurde 1947 auch an der Volksschule Buxtrup die Schulspeisung eingeführt. Die Bedürftigkeit der Kinder wurde, so Schölling weiter, in drei Stufen eingeteilt. Ausgeschlossen waren die Kinder jener Bauern die „Selbstversorger“ waren. Die „Teilversorger“ hatten zum Beispiel wenigstens eine Kuh zu Hause. Deren Kinder bekamen ab und zu einen Lebensmittelpaket mit getrockneten Waren oder Konserven, die dann zu Hause zubereitet wurden. Die Kinder der Evakuierten und Flüchtlinge waren „voll empfangsberechtigt“.

Heinrich Schölling (78) aus Nottuln Foto: Peter Sauer

Beliebt war damals Nudelsuppe mit Fleischeinlage. „Die hellgraue Kakaosuppe mit Reisklumpen war etwas Besonders“, erinnert sich Heinrich Schölling, „denn Kakao kannten wir Einheimischen nicht: Deutschland fehlten die Devisen, um solche Produkte einzuführen.“

Die Pausenbrote wurden damals gerne getauscht. „Was die anderen dabei hatten, schmeckte immer besser“, lächelt Schölling. Von den Einheimischen kam in der Regel Weißbrot, von den Flüchtlingen Graubrot.

Der heute 78-jährige Landwirt betont, dass die dicken Schinkenbrote der Bauernkinder ein Märchen sind. „Unsere Schweine hatten nur zwei Schinken und es gab viele Sorten von Aufschnitt, die nicht immer gut schmeckten. Schinken gab es selten.“

Dem totalen Überfluss und Wohlstand der heutigen Ego-Gesellschaft kann Schölling nichts abgewinnen. „Wir hatten eine karge Schulzeit, aber: wir kannten nichts Besseres und wir waren zufrieden.“

Auch wenn damals Schläge in der Schule üblich waren. Einmal hatte der Lausbub Heinrich in den Zeigestock des Lehrers einen Weidenstock eine kleine Gerbe reingeschnitten. „Als ein Junge Schläge vom Lehrer bekam flog der Stock auseinander, ganz hoch bis zur Lampe.“ Der Lehrer forschte nicht weiter nach den Ursachen. „Da habe ich Glück gehabt“, schmunzelt Schölling.