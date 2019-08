Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Tagen bereits, seit Dienstagnachmittag ist es nun offiziell: Der Start in der Steverschule verzögert sich, und die Förderschule des Kreises Coesfeld soll nunmehr am 10. September ihren Betrieb am neuen Standort in Nottuln aufnehmen. Das teilt der Kreis Coesfeld als Träger mit.

„Es sind viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen, weshalb eine ausreichende Sicherheit derzeit noch nicht gewährleistet ist“, begründet Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr seine kurzfristige Entscheidung. Die hat er nach einer Baustellenbesichtigung am Montagabend getroffen.

Und das sind die Gründe: Die Brandmeldeanlage läuft noch nicht störungsfrei, und die geplanten Unterverteilungen für die Elektrik sind noch nicht vollständig eingebaut. Auch der Einbau der Schalter hat sich verzögert.

Das weitere Vorgehen: Nach Abschluss dieser aus Sicherheitsgründen unverzichtbaren Arbeiten soll am 4. September eine Schlussabnahme durch den Brandschutzprüfer erfolgen.

Das bedeutet:

► Für die Klassen 1 bis 5 beginnt das neue Schuljahr noch am bisherigen Standort in Lüdinghausen.

► Die älteren Schüler werden bis zum 9. September tageweise beschult. Sie erhalten ansonsten Aufgaben für zu Hause, ehe dann der reguläre Schulbetrieb am 10. September in Nottuln starten soll.

Auf Hochtouren wurde, so der Kreis weiter, in den vergangenen Wochen und Monaten am Niederstockumer Weg gearbeitet. Auch wenn das Ziel knapp verfehlt wurde: „Allen Beteiligten danken wir für den großen Einsatz“, betonten am Dienstag Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau.