Alte Liebe rostet nicht

Eine unscheinbare Lagerhalle mitten in Nottuln offenbart ein Paradies für Freunde des gehobenen Autogeschmacks. Im detailreich und liebevoll eingerichteten Oldtimermuseum Nottuln von Monika und Dieter Klopfer kann man so schön auf spannende Zeitreise gehen, dass man Zeit und Raum vergisst – und eben auch jene von außen unscheinbar wirkende Halle. Man taucht vielmehr ein in jene Zeiten, in denen Autos noch Schmuckstücke waren und nicht Multimedia-Computer auf vier Rädern.

Monika und Dieter Klopfer aus Nottuln packte die Lust, als sie 1997 auf einer Oldtimerveranstaltung am Nürburgring waren. „Mein erster Oldtimer war ein Jaguar XK 120 Cabrio. den hatte mir ursprünglich ein Arbeitskollege zur Restaurierung angeboten.“ Dann kamen irgendwie immer mehr Oldtimer dazu. In Bösensell wurden die ersten zehn Oldtimer untergestellt.

Heute in Nottuln stehen auf rund 2500 Quadratmeter rund 80 Oldtimer und Youngtimer. Es handelt sich überwiegend um englische Sportwagen (wie den Lotus Esprit Turbo oder den Vanden Plas Princess 3 Liter von 1964), Limousinen und deutsche Sportwagen von den Vierziger Jahren bis 2000. Darunter Raritäten wie ein 1954er-Wolseley 6 Strich 90 von einem Sammler aus Neuseeland und ein Porsche in Wimbledon-Grün,

„Oldtimer sind meist ein bisschen langsamer und oft ein wenig lauter“, erläutert Dieter Klopfer seine Passion, „aber sie besitzen dieses ganz besondere individuelle Aussehen. Übrigens verbrauchen sie nicht viel mehr als heutige moderne Fahrzeuge.“ Die Faszination für Oldtimer begann bei dem Appelhülsener schon sehr früh: „Als Kind entdeckte ich 1959 am Straßenrand einen gelben Sportwagen. Der Austin Healey war ganz anders als alle anderen Autos. Den wollte ich auch mal besitzen und fahren.“

Manche Armaturenbretter besitzen antiquarischen Charme. Foto: Peter Sauer

Da man manche Träume einfach ausleben sollte gehört der Austin mittlerweile zu seiner Sammlung, trotz eines Handicaps: „Der Einstieg ist schwierig“, gesteht Dieter Klopfer, „ein eleganter Ausstieg für die Körpergröße von mehr als 1,80 Meter ist nur für geübte Fahrer möglich. Aber dafür entschädigt der Blick über die lange Motorhaube, die vielen Instrumente im Armaturenbrett, die ledernen Sitze – das ist einfach ein herrliches Gefühl.“

Das Oldtimer-Museum Nottuln hat in der Fachwelt einen hervorragenden Namen. So kommen angesehene Fachmagazine für Berichte oder Filme regelmäßig vorbei. Und nicht nur das, betont Dieter Klopfer: „„Einige Fachfirmen für Oldtimer schließen ihre Lehrgänge mit einem praktischen Teil in unserer Sammlung ab.“ Das Museumsteam begutachtet Oldtimer und stellt fest, was bei einer Restauration zu machen ist. Auto-Restaurationen werden in Doku-Filmen festgehalten.

Selbstredend fahren die Oldtimerfreunde um Klopfer auch bei einigen Ausfahrten mit, das nächste Mal am 14. September (Samstag) bei der Kiepenkerl Klassik. Dieter Klopfer: „Wir nehmen einige unserer Lieblinge mit zu Veranstaltungen und sie gewinnen gelegentlich auch Pokale, zum Beispiel beim Gleichmäßigkeitsfahrten.

Mit historischer Kirmesorgel: Ein Blick in die obere Etage des vielwinkeligen Museums. Foto: Peter Sauer

„Wir stellen auch auf Oldtimermessen, Gewerbeschauen und in einzelnen Gewerbebetrieben Fahrzeuge zu bestimmten Themenfeldern aus.“ Ganz ungewöhnlich: Autos aus dem Nottulner Museum werden auch Restauratoren oder engagierten Hobbyschraubern in den Museumsräumen für Schulungszwecke zur Verfügung gestellt. „Die Glasurit hat ein Verfahren zur Nachbildung patinierter Lacke an Hand eines Fahrzeuges aus unserer Sammlung entwickelt“, ergänzt Klopfer.

Von der Pike auf wird dieser Klassiker erneuert. Foto: Peter Sauer

Ganz wichtig ist, gerade auch wegen dieser großen Ansammlung sehr seltenen und teurer Fahrzeuge unter einem Hallendach: Das Oldtimer-Museum Nottuln ist kein öffentliches Museum!. Aber man kommt dort schon noch rein. „Interessierte Vereine und Gruppen ab zehn Personen können unser Ausstellung nach telefonischer Anmeldung untersuchen“; sagt Klopfer“ Empfohlen sei auch die exquisite Internetpräsenz des Museums mit zahlreichen Filmen und Reportagen.

Weiß Steven Spielberg („Der weiße Hai“) davon? Dieser Wagen hat eine Hai-Flosse. Foto: Peter Sauer

Dieter Klopfer kennt Stillstand nicht: „Im Herbst wird eine umfangreiche Wiking-Modell-Sammlung ins Museum eingebunden.“ Und: „Der Restaurationsbeginn einer Triumph TR8 wird mit einer umfangreichen Dokumentation vorbereitet.“

Übrigens: Trotz verlockender Anfragen an dem In- und Ausland macht Dieter Klopfer unmissverständlich klar: „Wir verkaufen nichts!“