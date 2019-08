Nur am Nachwuchs mangelt es

Im Rahmen seiner Sommerradtour (ab Alte Amtmannei) besuchte der Landrat das Unternehmen an der Zeppelinstraße 2 im Gewerbegebiet Beisenbusch, das 22 Mitarbeiter hat.

Ein besonderer Schwerpunkt sind die Rollstühle und Rollatoren. Standardlösungen sind dabei nicht die Sache von Reha Kids & Care. Jede Sitzschale ist maßgefertigt. „Da kein Mensch gleich ist, finde wir mittels passendem Zubehör und Vakuumabdrücken die ideale Passform für die individuelle Mobilitätshilfe“, erläuterte Geschäftsführer Ralf Hartz .

„Ein Rollstuhl muss passen wie ein Schuh.“ So gibt es einen Sitzsack-Scan, der das mühseliges Eingipsen von früher abgelöst hat. „In unserer eigenen Werkstatt können unsere Fachleute die Anpassungen und Umrüstungen gezielt so umsetzen, dass eine optimale Versorgung garantiert werden kann.“

Wichtig sei, dass Rollstühle und Rollatoren gut eingestellt sind, um ihre Dienste richtig zu erfüllen, also passend zum Nutzer und nachhaltig für seine Lebensgestaltung: „Der Arm sollte daher immer Mittelpunkt der Achse sein“, erklärte Ralf Hartz der Besuchergruppe.

„Das sind ja sehr interessante Formen“, sagte Schulze Pellengahr, „wie viel Euro muss man denn per Rollstuhl berechnen?“ Hartz antwortete aus dem Kopf: „Ab 2100 Euro geht es los.“

Landrat Schulze Pellengahr wollte wissen, wie lange es dauert, von der ersten Bestellung eines Rollatoren oder Rollstuhls bis zur Auslieferung an den Kunden. „Drei bis sechs Monate“, antworte Hartz. „Verkaufen sie auch Sportrollis“, will ein anderes Mitglied der Besuchergruppe wissen. „bislang haben wir nur einen einzigen Sportrolli in 30 Jahren verkauft“, antwortete der Geschäftsführer, „aber wir statten regelmäßig Tanzsportgruppen aus“.

Neben Beratung und Verkauf bietet das Team von Reha Kids & Care auch einen umfassenden Reparaturservice an. In enger Absprache mit den Ärzten, Therapeuten und Kostenträgern würden so alle Dienste ineinander greifen.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören auch Unterarmgehstützen, Gehstöcke in vielen Varianten, Elektromobile und auch .Zwei- oder Dreiräder, ob mit tiefen Einstieg oder als Tandem. Reha Kids & Care kooperiert mit der niederländischen Spezialfahrradfirma VanRaambikes: „Das ist aber bislang nur ein Randgeschäft“, sagte Hartz, „wir verkaufen nur zehn bis zwölf Räder im Jahr – die kosten aber auch 4500 Euro aufwärts.“

Das Unternehmen habe viel mit den Krankenkassen zu tun. Dass Gesundheitsminister Jens Spahn den bisherigen Unterbietungswettbewerb der gesetzlichen Krankenkassen für Hilfsmittel wie Rollstühle oder Gehhilfen jetzt verboten will, findet Hartz „richtig gut“.

Aufgrund eines Kundenradius von 150 Kilometern und voller Auftragsbücher könne sich Reha Kids & Care wirtschaftlich nicht beklagen, 90 Prozent der Arbeit sei Außendienst.

Einziges Problem: der Nachwuchs fehlt. „Wir bilden derzeit nur im kaufmännischen und im Lagerbereich aus, da eine Ausbildung für die Belange unserer Branche noch fehlt“, sagte Geschäftsführer Ralf Hartz. Am Standort Nottuln fühlt er sich aber sehr wohl. „Die Verkehrsanbindung ist sehr gut.“

Wegen zu hoher Mieten hatte das Unternehmen Münster verlassen.