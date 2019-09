Drei Stunden tolle Livemusik

Endlich war es wieder soweit! Der Verein „Blues in Nottuln“ lud am Donnerstagabend zur ersten Session nach der Sommerpause in das Café-Restaurant „Auszeit“ ein. Rappelvoll war es, als die Hausband den Abend mit „Rhythm und Blues“ eröffnete.

Unter der Rubrik „Special Guest“ legten die beiden in der Jazz-Szene bekannten Nottulner Joachim Klück und Johannes Echterhoff mit ihrem eigenen Jazz-Rock-Stil begeisternd nach. So wurde ein Musikstück aus dem Intro von „Smoke On The Water“ von Deep Purple in perfektem Jazz vorgetragen. Die Ankündigung „Normalerweise sind wir zu viert, aber die anderen zwei kommen nie“, sorgte für allgemeines Gelächter. So ging der Abend weiter: lustig und musikalisch in vielen Stilrichtungen.

Erste Blues-Session nach der Sommerpause 1/34 Foto: Wolfgang Kirches

Es folgten begeisternder Blues und Rock, vorgetragen von den Musikern aus vielen Orten der Umgebung und grenzübergreifend aus den Niederlanden. Schlagzeuger Dominik Wienand sorgte mit seiner Interpretation von „She‘s tough“ von Jerry McCain für herzliche Lacher und frenetischen Beifall.

Nach drei Stunden Livemusik in entspannter Atmosphäre ging die Session zu Ende. Die neue Musikanlage des Vereins hat ihre Feuertaufe bestanden und Zuschauer und Musiker waren sich sicher: Man sieht sich am 14. September bei der Geburtstagsfeier von „Blues in Nottuln“ vor oder in der Alten Amtmannei wieder.