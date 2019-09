Eine verlässliche Begleiterin

„Die Schulsozialarbeit hat für uns eine ganz besondere Bedeutung.“ Heinrich Willenborg , Leiter der Nottulner Liebfrauenschule, freut sich, dass die Stelle der Schulsozialarbeiterin mit einer neuen, sehr qualifizierten Kollegin besetzt werden konnte. Zum 1. September hat Janina Enning ihre Arbeit an der Liebfrauenschule aufgenommen.

Die 35-jährige Münsteranerin, selbst Mutter dreier Kinder, hat sich ganz bewusst für die Liebfrauenschule entschieden. In einer vorherigen Tätigkeit für das Havixbecker Modell, als sie im Programm „Die 2. Chance“ mit schulmüden und schulverweigernden Jugendlichen arbeitete, hat sie die Liebfrauenschule bereits kennengelernt. „Die wertschätzende Haltung an dieser Schule hat mir sehr gut gefallen“, berichtet die gelernte Arzthelferin und studierte Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, die in diesem Jahr auch ihre berufsbegleitende Masterarbeit zum Thema „Soziale Arbeit und Forschung“ abschließen wird. Von den Kollegen habe sie sich sofort akzeptiert gefühlt. „Ich habe gemerkt, an dieser Schule ist Sozialarbeit kein Stiefkind, sondern wird ernst genommen“, betont Janina Enning.

Im pädagogischen Konzept der Liebfrauenschule ist die Schulsozialarbeit fest verankert. „Die Kinder sollen in einem Umfeld lernen, in dem sie sich gut aufgehoben fühlen“, sagt Schulleiter Heinrich Willenborg. Die Schulsozialarbeiterin ist dafür neben dem Lehrerkollegium und der Schulseelsorgerin ein weiterer wichtiger Baustein.

Janina Enning ist insgesamt mit zwei Aufgaben betraut, erläutert Willenborg. So ist sie zum einen für die klassische Schulsozialarbeit zuständig, steht also Schülern, Lehrern und Eltern für Gespräche zur Verfügung, begleitet und berät in Pro­blemsituationen. Zum anderen ist die 35-Jährige auch Leiterin der Übermittagsbetreuung, an der im Durchschnitt rund 50 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Sie ist zuständig für Organisation und pädagogisches Konzept.

Für ihre neue Aufgabe, die mit 30 Wochenstunden ausgestattet ist, bringt Janina Enning vielfältige Erfahrungen aus Theorie und Praxis mit. So arbeitet sie zum Beispiel seit April 2018 nebenberuflich als Dozentin an der Fachhochschule Münster. Darüber hinaus arbeitete sie in dem auch in Nottuln gut bekannten Kolping-Projekt „Respekt“ mit. Es ging um die Arbeit mit jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen, die von Regelangeboten nicht (mehr) erreicht werden. Hier hatte sie die Leitung am Standort Lüdinghausen inne.

Nun an der Liebfrauenschule widmet sie sich mit großem Elan ihrer neuen Aufgabe. Dafür ist sie mit einem eigenen Büro ausgeschattet, in dem in geschützter Atmosphäre und getrennt vom Schulbetrieb Gespräche geführt werden können. „Ich bin für Dich da, wenn Du jemanden zum Reden und Zuhören brauchst, mal nicht mehr weiter weißt und Rat suchst“, erläutert sie in einem Infoscheiben den Kindern und Jugendlichen. Ganz wichtig: Vertraulichkeit und Verlässlichkeit. „Ich unterliege der Schweigepflicht“, betont Janina Enning.

In den ersten Tagen hat sie schon viele Kontakte zu den Kindern und Jugendlichen knüpfen können, schließlich sind auch die Schüler neugierig, wer da neu an ihre Schule gekommen ist. Und die Reaktionen sind positiv. „Sie sind ganz anders als die Lehrer“, staunte ein Schüler nach einem Gespräch. Das darf durchaus als Kompliment verstanden werden.