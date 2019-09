Die Themen Klimawandel und Energiewende sind in der Gesellschaft angekommen. Die Friedensinitiative Nottuln (FI) und die VHS Coesfeld-Nottuln greifen diese Problematik auf und laden am Dienstag (10. September) um 19.30 Uhr zum Kino-Dokumentarfilm „Autark“ in die Alte Amtmannei nach Nottuln ein. Mit diesem Kinoabend starten FI und VHS ihre kleine Veranstaltungsreihe „Lust auf Zukunft“ (mehr dazu auf der Internetseite www.fi-nottuln.de).

Der neue Film von Frank Farenski , Träger des Deutschen Solarpreises 2017, zeigt, wie jedermann mehr Unabhängigkeit ins eigene Leben bringen kann, informieren VHS und FI. Immer mehr Bürger nutzen die Möglichkeit, sich selbst mit Fotovoltaikanlage, Hauskraftwerk, energetischer Sanierung oder Mikrokraftwerken unabhängig von Energieversorgern zu machen, um somit Kosten zu sparen. Dabei gibt es auch ganz ungewöhnliche Ideen zu sehen, die sich im eigenen Garten verwirklichen lassen. Auch Mieter erkennen die Möglichkeit, mit Steckdosen-Fotovoltaik etwas eigene Energie zu gewinnen.

Genau diesen Themenkreis um Strom, Wärme und Elektromobilität mit eigener Energie greift der Film auf. Thomas Link, Mitarbeiter von Filmregisseur Frank Farenski, ist vor Ort und lädt im Anschluss an die Filmvorführung zur Diskussion ein.

In der Einladung schreiben FI und VHS: „Dieser Film stärkt die Energiewende und das Selbstbewusstsein der Zivilgesellschaft. Wir Bürgerinnen und Bürger können mehr, als uns Regierungen und Konzerne zutrauen. Ohne Energiewende geht der Klimawandel weiter, gibt es keine Energie für die wachsende Weltbevölkerung und dafür steigende Flüchtlingsströme.“

Der Film „Autark“ möchte zu Diskussionen anregen. Alle interessierten Bürger sind willkommen. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.