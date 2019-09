Großfeuer zerstört Bauernhof

Der Brand eines Bauernhofs in der Nottulner Bauerschaft Buxtrup sorgte am Samstagmittag für einen Großalarm etlicher Feuerwehren. Als die ersten Fahrzeuge der Nottulner Feuerwehr an der Einfahrt des Hofes ankamen, sahen sie das gewaltige Ausmaß des Feuers. Die Flammen hatten bereits das Strohlager und ein Stallgebäude voll in Brand gesetzt. Das direkt angrenzende Wohnhaus brannte teilweise mit ab und ist derzeit nicht bewohnbar, berichtete die Polizei.

„Bei Ankunft der ersten Kräfte wurde Vollalarm, auch über die Sirenen im Ort ausgelöst“, berichtete der Nottulner Feuerwehrpressesprecher Tobias Plogmaker . 140 Einsatzkräfte der Feuerwehren, teilweise unter Atemschutz, unternahmen alles, was in ihren Kräften stand. Die Bewohner brachten sich in Sicherheit. Personen wurden nicht verletzt. 60 Mastbullen wurden von Nachbarn auf eine anliegende Wiese getrieben und konnten somit gerettet werden. Ein Tierarzt begutachtete die Rinder.

Großbrand eines Bauernhofes in Buxtrup

Wie Plogmaker weiter berichtete, waren Nachbarn von anderen Höfen und Lohnunternehmer ebenfalls schnellstens zur Stelle, um Löschwasser an die Brandstelle zu befördern, da der Hof weit ab von Hydranten liegt. „Mit vier Güllefässern wurde durch einen Pendelverkehr genügend Wasser an die Gebäude gefahren und wir konnten damit das Feuer löschen“, so Plogmaker.

Neben den vier Löschzügen aus der Gemeinde Nottuln waren Feuerwehren Dülmen und Buldern sowie Kameraden der Feuerwehr aus Münster am Einsatz beteiligt. Am Samstagnachmittag waren die Feuerwehrleute damit beschäftigt, das eingelagerte Stroh abzufahren. Dies musste nach Glutnestern durchsucht und abgelöscht werden. Ebenfalls zum Unglücksort war eine Facheinheit des THW gekommen, die bei baulichen Fällen dazugerufen wird, um die Sachlage richtig einschätzen zu können. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, konnte aber zur Brandursache noch nichts sagen.

Neben den Rettungswagen hatte das DRK eine Verpflegungsstation aufgebaut. „Bei so einem stundenlangen Einsatz müssen die Helfer auch mal kurz verschnaufen und sich stärken“, sagte Tobias Plogmaker. Udo Henke, Leiter der Feuerwehr Nottuln, sowie die Kreisbrandmeister Christoph Nolte und sein Stellvertreter Matthias Heuermann waren ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehren waren bis in die Abendstunden mit dem Einsatz beschäftigt.