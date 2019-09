Der höhengleiche Bahnübergang in Appelhülsen ist ein Anachronismus, der sicherlich beseitigt gehört. Nicht nur wegen der langen Wartezeiten für den Verkehr und den Belästigungen für die Anwohner, sondern auch weil er im Einsatzfall die Feuerwehr behindert.

Als sich der frühere Parlamentarische Staatssekretär Willi Rawe mit Appelhülsener CDU-Mitgliedern an die geschlossene Schranke stellte und vehement die Forderung nach einer Bahnunterführung erhob, war der Schreiber dieser Zeilen dabei. Rund drei Jahrzehnte ist das her. Seitdem hat es viele Initiativen gegeben, einmal sogar einen fertigen Planfeststellungsbeschluss. Passiert ist aber nichts. In der Bringschuld ist nicht die Politik, sondern die Bahn.

Dass es der Politik nun gelungen ist, die Bahn für dieses Thema neu zu sensibilisieren, ist aller Ehren wert. Gut gemacht. Doch es ist die Bahn, die nun beweisen muss, dass sie es ernst meint. Für das Knallen von Sektkorken ist es definitiv zu früh.