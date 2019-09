Im Rahmen ihrer Arbeitssitzung nahmen die Vorstandsmitglieder des CDU-Gemeindeverbands die Gelegenheit wahr, sich den neu gestalteten Bogensportplatz des SV Fortuna Schapdetten anzuschauen. Der 2. Vorsitzende Uwe Mende und der Bogensportabteilungsleiter Peter Rüschhoff-Nadermann führten die interessierten Kommunalpolitiker über das neu angelegte Gelände, auf dem zahlreiche Bogensportler ihr Training absolvierten.

Beide konnten mit großer Freude verkünden, dass sie den Zuwendungsbescheid für den zweiten Bauabschnitt in Höhe von 40 000 Euro von der Gemeinde erhalten haben, um das begonnene Projekt zum Ende zu führen (wir berichteten). Dafür, dass dies möglich wurde, haben sich auch die Fraktionsmitglieder der CDU im Fachausschuss und im Rat sehr stark gemacht.

Fraktionsvorsitzender Hartmut Rulle hob hervor, dass es für die CDU-Fraktion wichtig sei, die Sportvereine in allen Ortsteilen zu fördern und das überregional beachtete „Leuchtturmprojekt Bogensport“ in Schapdetten zu unterstützen, da es das Breitensportangebot in der gesamten Gemeinde Nottuln bereichere. Neben dem Breitensport genügt die Anlage der Fortuna aber auch den Ansprüchen des Leistungssports im Bogenschießen.

Auf nicht ganz so hohem Niveau konnten die sportbegeisterten Kommunalpolitiker dann selbst ein paar Pfeile schießen, wobei sich das ein oder andere versteckte Bogentalent entdecken ließ. „Zumindest hat kein Pfeil die zehn Meter entfernte Zielscheibe verfehlt“, berichtet die CDU.

Im Anschluss an diesen aufschlussreichen Besuch setzte die CDU ihre Sitzung im Gasthof „Zur Alten Post“ in Schapdetten fort, um erste vorbereitende Maßnahmen zur Kommunalwahl im Herbst 2020 abzustimmen und weitere Aktivitäten für die letzten vier Monate dieses Jahres zu besprechen.