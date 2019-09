„Fünf Sterne“ für die neuen Räume

An der neuen Steverschule Nottuln (Förderschule des Kreises Coesfeld mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) hat am Dienstag der Schulalltag begonnen. Die aktuell 111 Schüler kamen zum ersten Unterrichtstag in den frisch renovierten Räumen am Niederstockumer Weg zusammen. Und die gespannte Erwartung wich schnell großer Begeisterung. „Fünf Sterne“ gab ein Schüler dem Gebäude. Ein anderer sprach von einem „Kunstwerk“, ein dritter meinte gar, hier wolle er für immer bleiben. Auch Schulhund „Sammy“ (Golden Re­triever) wird sich sicherlich wohlfühlen. Der Therapiehund von Sonderschullehrerin Sonja Wahle ziert das Titelblatt des neuen Schulplaners, den drei Klassen zum Start in Nottuln erstellt haben.

Schulleiterin Brigitte Siehoff und ihre Stellvertreterin Sandra Willems freuten sich riesig über das positive Echo. Auch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr war zufrieden. Er war gestern zusammen mit Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau, Schuldezernent Detlef Schütt sowie Josef Wolber vom Gebäudemanagement des Kreises nach Nottuln gekommen, um Lehrer und Schüler offiziell in den neuen Räumen willkommen zu heißen. Für jeden Schüler und jede Schülerinnen gab es ein Begrüßungsgeschenk.

Lehrerin Sonja Wahle präsentiert den von Schülern entworfenen Schulplaner zum Start des Unterrichts in Nottuln. Foto: Ludger Warnke

Allen Beteiligen ist klar, dass die Verwirklichung des Schulumzuges von Lüdinghausen nach Nottuln, wo die Schule ja früher schon beheimatet war, und die Kernsanierung des Gebäudes ein Kraftakt waren. Und es sind auch noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen, wie die Schüler selbst gemerkt haben. „Bekommen wir in unserer Klasse auch noch ein Flachbildschirm“, wollte ein Jugendlicher vom Landrat wissen. Schulze Pellengahr konnte das bejahen. Wegen Lieferprobleme sei noch nicht die gesamte Technik installiert, aber natürlich werde jede Klasse damit ausgestattet. Die noch zu erledigenden Arbeiten – zum Beispiel die Montage des Plattform-Lifts, die Herstellung der Werkräume und des Pausengeländes für die Grundschüler mit unter anderem Kletterturm und Rollerbahn – sollen bis zum Ende der Herbstferien abgeschlossen sein.

Schulleiterin Brigitte Siehoff war sehr zufrieden, dass nun der Schulalltag wieder Einzug gehalten hat. Sie dankte den Eltern, die das ganze Projekt mitgetragen haben. Schulgebäude und pädagogisches Konzept ergänzten sich prima. Hier der gut strukturierte Unterricht in kleinen Klassengemeinschaften (durchschnittlich zehn Kinder), dort die Offenheit des Gebäudes mit dem großen Atrium.

reuen sich über die neue Heimat der Steverschule (v.l.): Schuldezernent Detlef Schütt, Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau, stv. Schulleiterin Sandra Willems, Schulleiterin Brigitte Siehoff und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Foto: Ludger Warnke

Die großzügige Raumsituation bietet gute Voraussetzungen für Schüler und Pädagogen. Insgesamt zählen zum Team der Steverschule rund 60 Pädagogen, Sozialarbeiter und andere Kräfte; darin eingeschlossen sind die Mitarbeiter der Außenstellen Martinistift Appelhülsen und Regenbogenschulhaus Ahlen.

Dass die ganze Schule sich schnell in Nottuln heimisch fühlen wird, davon ist man überzeugt. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nottuln, zum Beispiel bei der Planung der Sporthallenstunden, funktioniere gut, so Brigitte Siehoff. Den Kontakt zur Bevölkerung will man pflegen. Ihr 40-jähriges Bestehen in diesem Jahr möchte die Steverschule mit einem Tag der offenen Tür begehen. Dazu sind schon jetzt alle Bürger eingeladen.