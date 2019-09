Der Sportverein DJK Grün-Weiß Nottuln trauert um Arnold Böker . Der Nottulner, langjähriges Mitglied in der DJK und vielen Bürgern auch als Leiter des früheren Postamtes Nottuln bekannt, starb am 4. September im Alter von 89 Jahren.

Arnold Böker (geboren am 24. Februar 1930 in Herne) gab bereits früh bei der DJK Nottuln seine Visitenkarte ab und beteiligte sich sehr aktiv – mit seinen beiden Söhnen – in der Jugendarbeit der Judoabteilung des Vereins. Später folgte ein Engagement in der Jedermann-Abteilung, neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Vereins. Als Geschäftsführer, dieses Amt hatte er mehrere Jahre inne, und auch in der Geschäftsstelle der DJK war er ein wertvoller, geschätzter und verlässlicher Ansprechpartner.

Der Spaß durfte bei Arnold Böker auf keinen Fall zu kurz kommen, wie sich viele noch gerne erinnern. Immer gut gelaunt, beteiligte er sich bei den diversen Auftritten des legendären DJK-Männerballetts im Karneval. Unvergessen bleiben sein Auftritt mit dem Motorrad in der Mehrzweckhalle und die diversen Übungsstunden, die das Männerballett mangels geeigneter Räume im Postamt abhalten durfte.

Die Fitness seiner Mitmenschen lag Arnold Böker stets am Herzen. Über Jahrzehnte zeichnete er, neben weiteren Mitstreitern, für die Abnahme des Sportabteichens bei der DJK verantwortlich. Erst am 28. Januar 2013 im Alter von 83 Jahren legte er dieses Amt nieder. Viele langjährige DJK-Mitglieder werden beim Blättern ihrer Jubiläumsurkunden immer wieder auf die Handschrift von Arnold Böker stoßen. Er ließ es sich nicht nehmen, bis drei Jahre vor seinem Tod diese Urkunden handschriftlich zu fertigen.

„Die DJK Grün-Weiß Nottuln verliert mit Arnold Böker einen lieben Menschen und jemanden, der stets um das Wohl der DJK und seiner Mitmenschen bemüht war“, würdigt der Verein.

Der Wortgottesdienst zum Tode von Arnold Böker findet am Samstag (14. September) um 10 Uhr in der Trauerhalle auf dem Friedhof Nottuln statt. Anschließend erfolgt die Beisetzung.