In dem langjährigen Bemühen, ein touristisches Hinweisschild an der Autobahn 43 aufstellen zu dürfen, sind die Gemeinden Nottuln und Havixbeck sowie die Stadt Billerbeck nun fast am Ziel. Bürgermeisterin Manuela Mahnke informierte den Ausschuss für Gemeindeentwicklung am Dienstagabend darüber, dass sowohl der Entwurf des Schildes als auch die dafür vorgesehenen Standorte positiv mit der Bezirksregierung Münster vorbesprochen werden konnten.

Mahnke sprach der Stadt Billerbeck einen großen Dank aus, die zuletzt das Verfahren betreut hatte.

Die beiden touristischen Hinweisschilder (pro Fahrtrichtung eines) sollen im Bereich der A 43-Anschlussstelle Nottuln aufgestellt werden und auf die Vorzüge der Region hinweisen. Auf dem Schild ist der Schriftzug Baumberge zu lesen. Dazu gibt es eine stilisierte Hügellandschaft mit zwei Baumgruppen, zwei Wanderern, einem Radfahrer, der Silhouette des Longinusturms und einer am Bildrand platzierten Sandsteinmauer.

Die Kosten für Her- und Aufstellung der Schilder betragen 31 000 Euro, dazu kommen Grafikerkosten in Höhe von 1200 Euro. Alle anfallenden Kosten sollen zu gleichen Anteilen auf Nottuln, Havixbeck und Billerbeck verteilt werden. Dem stimmte der Ausschuss einmütig zu. Wenn auch die jeweiligen Räte der Kostenverteilung zustimmen, können die Hinweisschilder offiziell beantragt werden.