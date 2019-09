Das sogenannte „Internet der Dinge“ soll auch in der Gemeinde Nottuln Wirklichkeit werden. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung stimmte geschlossen für die Teilnahme an einem Modellversuch des Unternehmens Unitymedia (Vodafone).

Für das „Internet der Dinge“ soll ein sogenanntes LoRaWAN-Funknetz aufgebaut werden. Es überträgt Signale von Sensoren an Empfangsantennen, die diese kleine Datenpäckchen über das Internet an den Endnutzer weiterleiten. Wirtschaftsförderer Christian Driever brachte im Ausschuss das Beispiel eines Rauchmelders, dessen Signal über dieses Netz an den abwesenden Hausbewohner weitergeleitet werden können. Viele weitere Anwendungen sind denkbar und möglich.

Das neue Funknetz soll flächendeckend im gesamten Gemeindegebiet aufgebaut werden. Auch Gewerbetreibende sollen es für Anwendungen im eigenen Betrieb nutzen können.

Der Aufbau des Funknetzes ist für die Gemeinde kostenlos, lediglich die Stromkosten für die Antennen (ca. 50 Euro/Jahr) muss sie übernehmen.