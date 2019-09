Kurse gehen weiter

Drei Vereine, zwei versierte Qi-Gong-Lehrerinnen, eine gute Nachricht und ein besonderes Angebot: „Qi Gong“ geht auch in den Herbst- und Wintermonaten weiter, berichtet der Verein „Kunst & Kultur“ Nottuln. Nach dem Sommerhit von „Qi Gong im Rhodepark“ im Juli und August war es nur eine Frage der Organisation, wie es nun weitergehen wird. Dazu konnten nun gleich mehrere Antworten gefunden werden.

Vorreiter für diese Art der Gesundheitspflege, die die Selbstheilungskräfte stärkt, war im Frühjahr allerdings schon die kfd Nottuln, die zwei Schnupperkurse in der „Oase“ der Liebfrauenschule angeboten hatte und dabei auf eine gute Resonanz gestoßen war. Deren Dozentin Ulrike Saure bringt langjährige Erfahrung auf diesem Sektor der Bewegungs-, Atem- und Meditationstechniken mit. Ebenso wie Gaby Gröne-Ostendorff, die für „Kunst & Kultur“ die morgendlichen Übungen auf dem „Cube“ im Park anleitete. Beide haben zwar am gleichen Institut in Oldenburg gelernt, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten, so dass sie sich erst hier zum kollegialen Austausch kennenlernten.

Wie kommt nun das DRK Nottuln ins Spiel? „Wir freuen uns sehr, dass sie auf uns zugekommen sind, und stellen dafür gerne unsere Räumlichkeiten zur Verfügung“, erklärt Peter Amadeus Schneider, Vorsitzender des DRK Nottuln. Dass die drei Vereine kfd, DRK und Kunst & Kultur sich bestens ergänzen und zu kooperieren wissen, stellten sie schon einmal beim großen Open-Air-Kino auf dem Stiftsplatz im vergangenen Jahr unter Beweis.

Das Qi Gong-Angebot im Detail:

Ab Montag (16. September) von 7 bis 8 Uhr (ausgebucht); 8.15 bis 9.15 Uhr (ausgebucht), DRK-Heim. Ab 25. September (Mittwoch) von 18 bis 19 Uhr (noch Plätze frei), DRK-Heim. Ab Dienstag (genauer Termin folgt) von 18 bis 19 Uhr (noch Plätze frei), Oase, Liebfrauenschule; 19 bis 20 Uhr (ausgebucht). Jeder Kurs besteht aus zehn Terminen à 60 Minuten. Ein unverbindliches Schnuppertraining ist möglich.

Bei weiterer Nachfrage sind weitere Kurse montags um 9.30 Uhr und mittwochs um 19.45 Uhr mit Ulrike Saure im DRK-Heim denkbar. Das Kursentgelt für zehn Einheiten beläuft sich jeweils auf 50 Euro für kfd-Mitglieder und 60 Euro für Nichtmitglieder.

Weitere Informationen gibt es bei den Dozentinnen unter ✆ 0 25 02/2 52 44 oder ✆ 0 25 02/22 67 02.