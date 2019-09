Träume und Ziele auf Leinwand

„Was kann ich als Künstlerin mit dem Motto sichtbar machen?“, hat sich Karin Mayer gefragt. Die Kunstschaffende, die seit Anfang letzten Jahres ihr Atelier in Nottuln betreibt, nimmt an dem partizipativem Kunstprojekt „Morgen startet jetzt“ in Nottuln teil. Sie hat schon bei einem Workshop mehrere junge geflüchtete Frauen, zu denen Karin Mayer mit Hilfe von Carola König , Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde Nottuln, Kontakte knüpfte, für Gestaltung und Malerei begeistern können. Da lag es für sie nahe, sich auch am Projekt „Morgen startet Jetzt“ zu beteiligen.

Meist schafft die Künstlerin weite Landschaften, die sie auf Reisen entdeckt, gefühlte Impressionen aus der Natur. Im Rahmen des Kunstprojektes kreiert sie nun drei „Wortlandschaften“. „Dabei möchte ich Kunst als Transportmedium nutzen, Diversität ist dafür ein wichtiger Baustein“, erklärt Karin Mayer. „Ich denke, dass sich Menschen, gleich welcher Herkunft, Alters oder Geschlechts, bezogen auf ihre ureigenen Grundbedürfnisse ähnlich sind. Daher war meine Frage: Was sind eure Wünsche, Träume, Lebensziele und Pläne bezogen auf die Zukunft? Was fällt euch spontan ein zu ‚Morgen startet jetzt‘?“

Einheimische, Neuankömmlinge, Geflüchtete, seit langem Ansässige seien von ihr und Helfern angesprochen und gebeten worden, anonym ihre Zukunftswünsche abzugeben, erklärt die Künstlerin. Besonders dankt sie dafür Marianne Barkam von der Flüchtlingshilfe Nottuln, die mehrmals Stifte und Papier zu den Gästen des Café International mitnahm und ihr Projekt dort vorstellte.

Mit den handgeschriebenen Worten und Sätzen kreiert Mayer nun abstrakte Wortlandschaften auf Leinwänden und fasst damit Träume, Ziele, Wünsche und Sehnsüchte zahlreicher Menschen zusammen, macht sie durch die Verschriftlichung sichtbar, bettet sie in Farbe ein und ermuntert so den Betrachter, die Inhalte zu entdecken.

Die so entstandenen Bilder in Mischtechnik werden von der Künstlerin für einen Benefizverkauf im Rahmen des Projektes „Morgen startet jetzt“ zur Verfügung gestellt. Dieser Benefizverkauf findet am 28. September (Samstag) von 16 bis 18 Uhr in der Bernhard-Letterhaus-Straße 3 in Nottuln bei PLT engineering statt. Der Erlös kommt zu 100 Prozent der Flüchtlingshilfe Nottuln zugute. Es werden auch zahlreiche Bilder von anderen Kreativen und Künstlern des Projektes zu sehen sein, die ebenfalls erworben werden können. „Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und einen anregenden Austausch“, lädt Karin Mayer ein.