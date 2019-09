Fesselnde und grandiose Insel-Saga

Die Stiftsbuchhandlung Maschmann lädt am 9. Oktober (Mittwoch) zur Autorenlesung mit Roy Jacobsen ein. Roy Jacobsen liest aus seiner Roman-Trilogie „Die Unsichtbaren“, erschienen im Verlag C.H. Beck, München. Der Leser lernt Ingrid kennen, die auf einer Insel mitten in der atemberaubenden Küstenlandschaft Norwegens aufwächst. Das raue Inselleben hat seine eigenen Gesetze und ist durchwoben von einer fesselnden, spröden Schönheit fernab der übrigen Welt.

Der Zweite Weltkrieg bricht dort in Gestalt des jungen russischen Soldaten Alexander ein, der sich von einem sinkenden deutschen Gefangenenschiff auf die Insel retten konnte. Zwischen den beiden entwickelt sich eine kurze, sprachlose Liebe, bevor die deutsche Besatzung in Norwegen sie auseinandertreibt. Neun Monate später bekommt Ingrid eine Tochter, mit der sie sich auf Alexanders Spuren begibt, durch ein Nachkriegs-Norwegen, das nichts anderes will als vergessen.

Jacobsens Trilogie über Ingrid von der Insel Barroy besteht aus den Bänden „Die Unsichtbaren“, „Weißes Meer“ und „Rigels Augen“ und bescherte dem Autor einen Erfolg, mit dem er nicht gerechnet hat, da er selbst seinen Roman als „exotisch“ beschreibt. Der dritte Band endet sehr offen, und Roy Jacobsen schließt eine Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus.

Besonders die Naturbeschreibungen ziehen den Leser in den Bann. So urteilt die Presse zum Beispiel „Ein in der Kargheit der Sprache und der Intensität der Bilder geradezu berauschender Roman. (…) spröde, fesselnd, grandios“ (‘Gute Bücher lesen‘). Der ein oder andere Nottulner erinnert sich vielleicht daran, dass Roy Jacobsen aus seinen Romanen „Das Dorf der Wunder“ und „Der Sommer, in dem Linda schwimmen lernte“ in den Jahren 2010 und 2011 in der Stiftsbuchhandlung gelesen hat. Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse wird er das Gastland Norwegen vertreten.

„Interessierte dürfen sich also auf einen unterhaltsamen Abend freuen, an dem Roy Jacobsen aus einer Insel-Saga liest, die vom Leben in überwältigender Natur, von starken Frauen und von Schuld und Kollaboration erzählt“, teilt die Stiftsbuchhandlung mit.